Qualcuno ha perso un Pixel Watch al ristorante: ecco com'è fatto

Le nuove indiscrezioni relative all’atteso smartwatch di Google, l’inedito Pixel Watch (il nome non è ufficiale, ma è scontato), arrivano da una fonte particolarmente originale. Il prototipo del Pixel Watch è stato dimenticato in un ristorante nella periferia nord-ovest di Chicago ed è stato ritrovato dal barista del locale, che ha atteso qualche settimana che qualcuno venisse a reclamarlo.

Nessuno è venuto e il barista ha dato il dispositivo ad un amico appassionato di tecnologia, che ha capito che si trattava di un Pixel Watch e ha pubblicato un po’ di foto Reddit. Succede anche questo nel magico mondo dei leaker, dal quale provengono sempre informazioni interessanti ma non si sa mai da quale fonte. Lo smartwatch “abbandonato" mostra caratteristiche corrispondenti alle indiscrezioni giunte sino ad ora relative al Pixel Watch del colosso di Mountain View, compreso il design minimalista con cornici sottili come quelle del Galaxy Watch4 di Samsung in foto d’apertura (al quale il Pixel Watch dovrebbe assomigliare parecchio), un quadrante rotondo e una corona con pulsante sul lato destro. Inoltre, il presunto Pixel Watch rinvenuto nel ristorante era corredato da un cinturino con il logo di Google, che però il barista si sarebbe scordato di consegnare all’utente di Reddit.

Pixel Watch: come sarà

Stando a quanto trapelato dal post condiviso su Reddit, il Pixel Watch avrebbe un quadrante con la parte superiore in nero e quella inferiore in argento. Inoltre, lo smartwatch di Google sarebbe dotato di un sensore di rilevazione della frequenza cardiaca e un connettore per la ricarica montato lateralmente.

L’indossabile del gigante statunitense, secondo altre indiscrezioni emerse di recente, dovrebbe contare su due tasti, di cui uno utile ad attivare l’assistente vocale di big G. Si racconta anche che sarebbe alimentato da un processore prodotto da Samsung (probabilmente lo stesso Exynos 920 del Galaxy Watch 4), associato a ben 32 GB di spazio di archiviazione (caratteristica che lo renderebbe uno dei migliori smartwatch del 2022).

Secondo il leaker ShrimpApplePro (@VNchocoTaco su Twitter), il modello standard dello smarwatch di Google potrebbe essere presentato insieme ad un altro orologio: il Google Pixel Watch Fit.

Prezzo e disponibilità

Google potrebbe presentare ufficialmente il suo Pixel Watch durante la prossima conferenza Google I/O 2022 di maggio, insieme al Pixel 6a. Non sono ancora emerse indicazioni sull’arrivo dello smartwatch sui mercati d’Europa.

Il prezzo del Pixel Watch potrebbe aggirarsi, stando agli ultimi rumor, intorno ai 400 dollari.