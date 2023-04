Quali personaggi tornano in The White Lotus 3?

Nuova stagione, nuovo resort, nuova storia, nuovi personaggi. È la regola di The White Lotus, che però ha avuto comunque un elemento di continuità tra la prima stagione ambientata alle Hawaii e la seconda in Sicilia: Jennifer Coolidge. L’attrice, che per la sua interpretazione è tornata sotto la luce dei riflettori e ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico, è infatti apparsa in entrambe le stagioni nei panni di Tanya McQuoid. Tanya non tornerà nella terza stagione (e chi ha visto la seconda sa bene perché), ma la novità è che ci sarà un altro personaggio già noto nel cast dei nuovi episodi.

Natasha Rothwell torna in The White Lotus

La notizia è stata rivelata da Variety. Nella terza stagione della serie antologica di Mike White tornerà l’attrice Natasha Rothwell, che – come nella prima stagione – vestirà ancora una volta i panni di Belinda Lindsey, la direttrice del centro benessere del resort hawaiano della catena White Lotus. Per questo ruolo Rothwell aveva anche ottenuto una nomination agli Emmy.

Nel corso della prima stagione Belinda prende sotto la sua ala protettrice una delle clienti, Tanya McQuoid, una donna lunatica, inquieta e stravagante che si trova alle Hawaii per spargere le ceneri della madre morta di recente. Piena di riconoscenza per l’aiuto ricevuto, Tanya si comporta in modo molto amichevole con Belinda e le promette di supportarla economicamente per aprire un proprio centro benessere, salvo poi tirarsi indietro all’ultimo momento.

«Il mio cuore è colmo!», ha scritto Rothwell su Twitter. «Le parole non possono nemmeno iniziare a esprimere quanto sono entusiasta, grata e onorata di avere la possibilità di dare vita a Belinda ancora una volta. Grazie per l’effusione di amore e sostegno di oggi. Sono sopraffatta, felicissima e al settimo cielo!».

I personaggi di The White Lotus 3

Al momento non è chiaro se altri personaggi già noti dalle precedenti stagioni potrebbero tornare in The White Lotus 3. Mesi fa durante un’intervista a Deadline Connie Britton aveva dichiarato di aver parlato con White dell’intenzione di un suo possibile ritorno nella terza stagione, ma non ci sono più state conferme in merito. Britton nella prima stagione interpretava Nicole Mossbacher, donna in affari e moglie di Mark.

Le anticipazioni della terza stagione

Non è ancora chiaro che ruolo avrà Belinda nella terza stagione. Quel che sappiamo per certo al momento è che The White Lotus 3 sarà ambientato in Thailandia e affronterà con piglio satirico temi come morte, religione e spiritualità orientali. Belinda nella prima stagione ha dimostrato di essere un’esperta di tecniche di rilassamento e benessere orientali, ma cosa potrebbe portarla dalle Hawaii alla Thailandia?

La terza stagione non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, dove sono già visibili le prime due stagioni.