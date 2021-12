Quando arriva la serie tv su Halo

Da tempo si parla di un live-action sul popolare franchise Halo e ora l’arrivo in streaming si fa sempre più vicino. La Paramount+ ha finalmente presentato il primo trailer della serie televisiva che avrà come protagonista Master Chief proprio sul palcoscenico dei Game Awards 2021.

La nuova serie televisiva vede l’attore Pablo Schreiber vestire la possente armatura di Master Chief, che dovrà ancora una volta combattere per salvare l’umanità dai Covenant, che ne vogliono l’estinzione. Halo è creata e scritta da Kyle Killen e Steven Kane, mentre alla regia troviamo diversi registi tra cui Otto Bathurst, che diresse anche Black Mirror. L’universo narrativo del 26° secolo è stato così ricreato e permetterà ai fan del videogioco di rivivere le avventure del protagonista e dei suoi compagni, facendo conoscere Halo anche a chi non è un appassionato di gaming.

Halo: la trama

Ambientata nel 26° secolo in un universo narrativo dove la civiltà umana condivide lo spazio con altre civiltà aliene. Proprio un’alleanza di razze aliene, chiamata Covenant, è decisa a fare fuori la razza umana. La speranza di salvezza arriva da un soldato Spartan-II, chiamato John-117, ma conosciuto meglio come Master Chief. Insieme alla brillante scienziata Catherine Halsey, che ha creato i supersoldati Spartan, e a Soren-066.

Killen e Kane, che hanno scritto la serie televisiva, hanno poi creato dei nuovi personaggi che non sono presenti nel videogame. C’è il nuovo master Chief, Vannak-134, i supersoldati Riz-028 e Kai-125 e la sedicenne Kwan Ha.

Halo: il cast

Il protagonista Master Chief è interpretato da Pablo Schreiber della serie American Gods, mentre la dottoressa Catherine Halsey è l’attrice Natascha McElhone, già vista in Californication. La voce dell’intelligenza artificiale Cortana è di Jen Taylor, che è anche la voce originale del videogame.

Tra gli altri attori nel cast troviamo Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani.

Halo: quando vederlo

La serie televisiva è stata annunciata durante i Game Awards 2021 con la presentazione del primo trailer ufficiale e il momento del lancio si fa sempre più vicino.

I fan potranno vedere il live-action di Halo in streaming su Paramount+ nel 2022, probabilmente già nei primi mesi anche se non c’è ancora una data precisa. Non resta che attendere, ormai manca poco.