Serie tv su Halo: ecco chi interpreta Master Chief

Una nuova serie televisiva in live-action porterà sugli schermi e in streaming le avventure del videogame Halo. Dopo tre anni e mezzo dall’ordine della serie, il teaser trailer è stato finalmente presentato durante l’evento per la celebrazione del 20° anniversario di Xbox.

L’universo di Halo, che per la prima volta è apparso nel 2001 sulla console Xbox in esclusiva, prende forma e arriva anche in streaming sul servizio video di Paramount+. La piattaforma ha diffuso le prime immagini dell’adattamento live-action del videogame, che è uno dei titoli di fantascienza più amati dai fan. Il protagonista è Master Chief, un combattente che è l’unica speranza per gli abitanti del 26° secolo di salvare l’umanità, messa a rischio dai Covenant. Ora nel trailer si svela finalmente l’identità dell’attore che vestirà i panni di Master Chief e i fan non vedono l’ora di poterne seguire le avventure sul piccolo schermo.

Halo: la trama della serie Tv

La serie live-action di Halo è ambientata nell’universo fantascientifico dell’omonimo videogame. Siamo nel XXVI secolo e la razza umana sta per essere annientata dai Covenant, un’alleanza di diverse razze aliene e pericolose.

L’unica speranza di salvezza per l’umanità è la discesa in campo di un soldato scelto del tipo Spartan-II chiamato John-117, per tutti Master Chief. Al suo fianco troveremo la dott.ssa Catherine Halsey, brillante scienziata e creatrice dei supersoldati Spartan con Master Chief, il supersoldato Soren-066, che si ritroverà contro il vecchio amico Master Chief e gli ex padroni militari, l’ammiraglio Margaret Parangosky e l’intelligenza artificiale più avanzata della storia Cortana.

Ci sono poi dei personaggi creati appositamente per la serie: il supersoldato arruolato durante l’infanzia Vannak-134, che è il sostituto di mater Chief; il supersoldato e letale macchina da guerra Riz-028; il nuovo supersoldato curioso e leale Kai-125 e la sedicenne Kwan Ha, originaria delle Colonie Esterne, che rappresenta un ruolo chiave per il rapporto con il protagonista.

Halo: il cast della serie Tv

La serie è stata diretta da Otto Bathurst, già regista di Black Mirror, mentre nel ruolo di mater Chief troviamo Pablo Schreiber, la star di American Gods. A rivelare il volto del protagonista è stato il trailer, che mostra l’attore indossare l’armatura di Master Chief.

Nel ruolo della dottoressa Halsey c’è l’attrice Natascha McElhone, mentre Bookem Woodbine è Soren-066. Shabana Amzin è l’ammiraglio Parangosky e la voce di Cortana è dell’attrice Jen Taylor, che la doppia anche nel videogame.

I nuovi personaggi per la serie live-action saranno interpretati da Bentley Kalu, Natasha Culzac, Kate Kennedy e Yerin Ha.

Halo: dove vedere la serie Tv

La serie televisiva di Halo sarà composta da 10 episodi e arriverà in streaming sulla piattaforma di Paramonunt+ nel 2022.