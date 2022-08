Quando arriva la terza stagione di Non ho mai...

Manca pochissimo al debutto su Netflix della terza stagione di Non ho mai…, nota anche con il titolo originale Never Have I Ever. La serie, divertente e autoironica, racconta la vita spesso emozionante, a volte imbarazzante ma sempre comica dell’adolescente Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan.

Netflix aveva annunciato il rinnovo per una terza stagione nell’estate del 2021, dopo che la seconda stagione della serie creata da Lang Fisher e Mindy Kaling – all’epoca uscita da poco – era stata vista nelle prime quattro settimane dal debutto da 40 milioni di abbonati. È già noto, inoltre, che verrà prodotta anche una quarta e ultima stagione, che sarà la conclusione definitiva della storia di Devi, teenager statunitense di origine indiana che frequenta il liceo e, come qualunque adolescente, si destreggia più o meno abilmente tra rendimento scolastico, amici, famiglia e innamoramenti.

La trama di Non ho mai… 3

Nella terza stagione di Non ho mai… 3 vedremo probabilmente Devi fare i conti con i sentimenti che prova per il fidanzato Paxton (interpretato da Darren Barnet), il ragazzo più popolare della scuola. A far battere ancora il cuore di Devi infatti c’è anche Ben (Jaren Lewison).

Oltre che a questo triangolo amoroso da manuale, la giovane protagonista dovrà anche iniziare a pensare al suo futuro: dato che si avvicinano gli ultimi anni del liceo, è il momento di decidere se frequentare il college oppure no.

Il cast di Non ho mai…3

Nel cast della terza stagione di Non ho mai…, oltre ai già citati Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet e Jaren Lewison, ci sono Poorna Jagannathan, Ramona Young, Lee Rodriguez, Richa Moorjani, Niecy Nash, Sendhil Ramamurthy, Tyler Alvarez, Utkarsh Ambudkar, P. J. Byrne e Megan Suri.

Anirudh Pisharody è una new entry della terza stagione: l’attore vestirà i panni di Des, un adolescente statunitense di origini indiane dalla spiccata intelligenza, che frequenta una scuola privata.

Quando esce Non ho mai… 3

Prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, con 3 Arts Entertainment, Original Langster e Kaling International, la terza stagione di Non ho mai… sarà disponibile su Netflix dal 12 agosto 2022. Gli episodi sono in tutto dieci.

La quarta stagione invece, che sarà come anticipato quella finale, potrebbe essere distribuita nel corso del 2023, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali in merito. Quel che sappiamo, stando a quanto dichiarato negli scorsi mesi dalla presidente di Universal Television Erin Underhill, il gran finale della storia regalerà tante risate e anche tante lacrime.