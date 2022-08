Quando arrivano Google Pixel 7 e 7 Pro

Il Google I/O 2022 è stato un evento molto importante per il colosso di Mountain View che ha presentato al mondo tutte le novità software, a partire da Android 13 (recentemente rilasciato sui Google Pixel compatibili), che sarebbero arrivate nella parte finale del 2022. Durante l’evento, però, Big G ha colto l’occasione per svelare al mondo tutta una serie di nuovi dispositivi, tra i quali i futuri Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Oltre allo smartphone Pixel 6a e alle cuffie true wireless Pixel Buds Pro, presentate ufficialmente al Google I/O 2022 e arrivate sul mercato alla fine del mese di luglio, il colosso di Mountain View ha infatti svelato in anteprima tutti i dispositivi che avrebbero arricchito il "Pixel Portfolio" entro la fine dell’anno: oltre all’attesissimo Pixel Watch (primo smartwatch dell’azienda) e al misterioso tablet della gamma Pixel, uno spazio importante è stato dedicato all’anteprima dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, top gamma 2022 della casa, svelati in tutto il loro splendore dal punto di vista estetico ma non dal punto di vista delle specifiche tecniche complete.

Google Pixel 7 e 7 Pro: quando arrivano

Ora che sono passati 3 mesi dal Google I/O 2022 e che Android 13 è divenuto ufficiale, il lancio dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro da parte di Google, previsto inizialmente per l’autunno, si fa sempre più vicino.

I due smartphone sono comparsi nel database della FCC (cioè la Federal Communications Commission, ente americano che certifica i dispositivi dotati di radio) indicati con i numeri di modello GE2AE, GQML3, GP4BC e GVU6C, sintomo dell’arrivo in più varianti a seconda dei mercati di destinazione (stessa prassi riservata lo scorso anno ai Pixel 6 e Pixel 6 Pro, apparsi per la prima volta come GR1YH e GF5KQ rispettivamente).

Le ultime indiscrezioni, quindi, suggeriscono che Pixel 7 e Pixel 7 Pro potrebbero essere annunciati in una finestra subito successivo alla presentazione dei nuovi iPhone 14 da parte di Apple, e una data indicativa per la commercializzazione potrebbe essere giovedì 13 ottobre 2022.

Lo scorso anno, i Pixel 6 e 6 Pro sono arrivati sul mercato il 28 ottobre, dopo essere stati annunciati il 19 ottobre: qualora le tempistiche dovessero essere replicate e il 13 ottobre si rivelasse una previsione corretta, l’evento di lancio dovrebbe tenersi il 6 ottobre 2022 con preordini aperti subito dopo.

Google Pixel 7 e 7 Pro: come sono

Se per quanto concerne il design, evoluzione ma non rivoluzione rispetto al passato, sappiamo tutto, al loro interno i prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro dovrebbero godere di tante novità, a partire dalla seconda generazione del chip proprietario, che potrebbe chiamarsi Google Tensor GS201, accoppiato ad un recente modem Samsung Exynos 5G, lo stesso presente sui Galaxy S22 del produttore sudcoreano.

Alcuni rumor suggeriscono che, a causa della possibile realizzazione con un unico blocco di alluminio, Pixel 7 potrebbe perdere, rispetto al Pixel 6, il supporto alla ricarica wireless. Entrambi i modelli, dovrebbero guadagnare un display più ottimizzato nelle scocche e forse, più luminoso, pur mantenendo la diagonale dei predecessori, ovvero 6,4 pollici per Pixel 7 e 6,7 pollici per Pixel 7 Pro.

Lato fotocamere, invece, Pixel 7 e Pixel 7 Pro potranno contare su una fotocamera principale da 50 MP affiancata ad una camera ultra-wide; il teleobiettivo periscopico da 48 MP, invece, resterà appannaggio del solo modello Pro.

Ora che potrebbero mancare appena sei settimane al lancio, ci aspettiamo che i rumor sui due smartphone possano intensificarsi considerevolmente.