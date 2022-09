Quando e dove vedere Boris 4

Ci sarebbero molti modi per introdurre questa notizia. Un infervorato "Dai dai dai", ad esempio. O magari un appassionato "Genio!". O ancora, un definitivo "Smarmella". I fan hanno già capito, insomma: manca sempre meno all’attesissimo ritorno di Boris, la cui quarta stagione sarà presto su Disney+.

Prodotta dal 2007 fino al 2010, Boris è stata capace di fare la storia delle serie tv italiane (molte battute sono diventate espressioni diffuse nel linguaggio parlato) e di guadagnarsi una solidissima fanbase. Dopo tre stagione e un film e dopo varie speculazioni in merito alla possibilità di una quarta stagione, finalmente nel 2021 è arrivata la conferma. Boris 4 è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, ed è scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, che si era già occupato delle prime tre stagioni con Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico.

Di cosa parla Boris 4

Con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, Boris racconta il dietro le quinte del mondo della televisione italiana. I protagonisti della serie sono infatti il regista, gli attori e tutti gli addetti ai lavori sul set di una serie italiana a basso budget (e di bassa qualità) intitolata Gli occhi del cuore.

Nella quarta stagione, gli storici protagonisti tornano sul set della stessa serie. Nel frattempo, però, sono passati molti anni… e anche il mondo della televisione è cambiato: a dettare legge, anche in ambito televisivo, ora sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Un universo del tutto nuovo in cui bisogna imparare a destreggiarsi alla svelta.

Il cast: chi recita in Boris 4

Il cast di Boris 4 è davvero ricco: ci sono tutti i protagonisti delle precedenti stagioni, più alcune new entry. La lista, presentata in ordine alfabetico, include Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini e Carolina Crescentini.

Nel cast ci sono inoltre Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Giordano De Plano, Alberto Di Stasio, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Jerri Mastrodomenico, Francesco Pannofino, Lucio Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe, Edoardo Pesce, Giuseppe Piromalli, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo De Ruggieri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

Quando esce Boris 4

L’attesissima serie comedy debutta il 26 ottobre 2022 su Disney+ ed è composta da sei episodi da 30 minuti ciascuno.