Quando esce Bang bang baby: la data ufficiale

La data del debutto è stata annunciata da poco. Uscirà in primavera su Prime Video la nuova serie tv italiana Amazon Original Bang Bang Baby. Creata da Andrea di Stefano, che si è occupato anche della scrittura con Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, la serie sarà composta in tutto da dieci episodi.

Per Bang Bang Baby, però, è attesa anche un’anteprima mondiale: la serie, che è diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Boniti, sarà infatti presentata in concorso nella sezione “Long Form" alla quinta edizione di Canneseries, il festival internazionale dedicato alla serialità. Prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, la serie tv è ambientata nella Milano cupa e criminale della fine degli anni ’80 e ha per protagonista una ragazza adolescente, Alice, che entra nel mondo malavitoso non per soldi e potere, ma per amore del padre.

Bang Bang Baby: cosa sappiamo della serie

A poco più di un mese dal debutto in streaming, sono diversi i dettagli già noti della serie tv italiana Bang Bang Baby. Come si intuisce chiaramente dal trailer, ad esempio, sappiamo che l’intero progetto sarà caratterizzato da una certa cupezza. Macchine in fiamme, pistole fumanti, sale buie con luci al neon, ciniche considerazioni sull’amore e sulla morte: l’atmosfera tenebrosa emerge sia dalle riprese, sia dai toni, sia dalla vena drammatica della trama.

In effetti c’è poco di cui rallegrarsi, in Bang Bang Baby. La protagonista del crime drama è Alice, una ragazzina timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale attiva a Milano alla fine degli anni ’80. A motivare nel profondo la scelta dell’adolescente è una dinamica familiare disfunzionale e il desiderio, in questo modo, di conquistare l’affetto e la vicinanza della figura paterna.

L’ambientazione non è casuale, ovviamente. Milano dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi è stata teatro dell’avvicendarsi di varie bande criminali, ma negli anni ’80, insieme al boom economico, si assiste a un accentuarsi di questo aspetto. Una delle cause è anche il fatto che, oltre alle organizzazioni criminali locali, arrivano gruppi di criminalità organizzata e mafiosi da altre zone di Italia, che si infiltrano senza difficoltà nel tessuto politico, economico ed amministrativo della città.

È già stato annunciato da tempo anche il cast di Bang Bang Baby, di cui faranno parte Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

Quando esce Bang Bang Baby

Le puntate di Bang Bang Baby non usciranno tutte nello stesso momento: la serie sarà infatti divisa in due parti. I primi cinque episodi saranno disponibili dal 28 aprile 2022, gli ultimi cinque invece il 19 maggio 2022. La piattaforma è sempre Prime Video.

