Quando esce la docuserie sul Real Madrid

Dal campo di calcio al piccolo schermo. Sta per arrivare in esclusiva su Prime Video la docuserie Real Madrid: la leggenda bianca (il titolo originale è Real Madrid: la legenda blanca), interamente dedicata alla nota società calcistica, con sede nella capitale spagnola, fondata nel 1902. Ecco tutte le cose da sapere per prepararsi all’esordio.

Non è la prima volta che il mondo del calcio e i suoi protagonisti finiscono nel catalogo delle principali piattaforme di streaming. Solo poche settimane fa, ad esempio, Prime Video ha distribuito la docuserie Simeone. Vivere partita dopo partita, dedicata ai trent’anni di carriera da giocatore e allenatore dell’argentino Diego Pablo Simeone; mentre fra pochi giorni lancerà il film documentario Rooney, che racconta performance sportive e vita privata dell’attaccante Wayne Rooney. Su Netflix, invece, è da poco uscita la miniserie biografica Neymar, sul calciatore brasiliano. Insomma, la serie sul Real Madrid è in ottima compagnia e farà di certo la gioia di tifosi e appassionati.

Di cosa parla Real Madrid: la leggenda bianca

Le sei puntate di Real Madrid: la leggenda bianca hanno l’obiettivo di raccontare i traguardi e i valori del club, oltre che alcune curiosità inedite. La società calcistica spagnola, nata agli inizi del Novecento con la denominazione ufficiale di Madrid Club de Fútbol, ha infatti un “curriculum" davvero prestigioso, che lo rende uno dei club più titolati al mondo.

A livello nazionale, il Real Madrid ha vinto 34 campionati, 19 Coppe e 12 Supercoppe di Spagna, una Coppa della Liga e una Coppa Eva Duarte. Se usciamo dai confini nazionali, invece, nel corso degli anni il club spagnolo, attualmente presieduto da Florentino Pérez, si è aggiudicato 13 Coppe dei Campioni, 2 Coppe e 4 Supercoppe UEFA, 4 Coppe del mondo per club e 3 Coppe Intercontinentali.

Real Madrid: chi compare nella docuserie

Quali sono le voci che raccontano la storia e i successi del club spagnolo? Naturalmente quelle delle più importanti personalità che ne hanno fatto parte, sia dal punto di vista dell’intrattenimento che da quello sportivo. Soprattutto per questo motivo la narrazione che ne deriva, e che fa da filo conduttore delle sei puntate della serie, è carica di emozione, riconoscenza e orgoglio.

La docuserie vede la partecipazione, tra gli altri, di Emilio Butragueño, Iker Casillas, Predrag Mijatovic, José Antonio Camacho, Julio César Iglesias, Alejandro Sanz, Álvaro Arbeloa, Juanma Iturriaga e Lolo Sáinz.

Come vedere Real Madrid: la leggenda bianca

La docuserie Real Madrid: la leggenda bianca sarà disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata in italiano solo su Prime Video. La data di uscita di tutte le puntate è prevista per venerdì 11 febbraio 2022.

