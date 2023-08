Quando esce La Ruota del Tempo stagione 2

Fonte foto: Jan Thijs/Prime Video

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto in streaming su Prime Video della seconda stagione de La Ruota del Tempo.

Co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, la serie Original è basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan che sono stati adattati per la televisione dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins, già noto per Agents of S.H.I.E.L.D. ed Hemlock Grove.

La Ruota del Tempo 2: novità e anticipazioni

In La Ruota del Tempo un umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor (interpretato da Josha Stradowski) scopre di essere il Drago Rinato, una figura della storia destinata a cambiare le sorti del mondo salvandolo o distruggendolo.

Per proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di streghe deve però fare i conti con il suo potere e la sua follia.

Nella seconda stagione i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo, dovranno fronteggiare nuove minacce con la consapevolezza che il male non è ancora stato sconfitto e cercando la forza di cui hanno bisogno nella Luce… oppure nell’Oscurità.

All’inizio della seconda stagione de La Ruota del Tempo verranno inoltre mostrati i Trolloc, minacciosi fanti che esistono solo per eseguire gli ordini dell’Oscuro e dei suoi fidati luogotenenti e che sono una terrificante fusione tra esseri umani e animali (cinghiali, orsi, falchi, ecc.).

I lettori dei romanzi da cui è tratta la serie hanno sicuramente già letto di questi super-soldati geneticamente modificati a partire da The Eye of the World, il primo libro della serie di Robert Jordan.

Nella seconda stagione, basata sulla Darkfriend Social del secondo libro di Jordan, The Great Hunt, gli spettatori e le spettatrici vedranno tre Trolloc ipnotizzati e domati da uno dei cattivi della serie, interpretato da Fares Fares.

Il cast di La Ruota del Tempo 2

Nel cast della seconda stagione di La Ruota del Tempo ci sono Rosamund Pike (già vista in L’amore bugiardo – Gone Girl e I Care a Lot) nel ruolo di Moiraine Damodred e Daniel Henney (Criminal Minds) in quello di Lan Mandragoran.

Tornano anche Zoë Robins nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden in quelli di Egwene al’Vere, Marcus Rutherford in quelli di Perrin Aybara e Dónal Finn in quelli di Mat Cauthon. Ceara Coveney è Elayne Trakand.

Gli executive producer sono Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Ted Field di Radar Pictures, Mike Weber, Darren Lemke, Marigo Kehoe, Justine Juel Gillmer, Sanaa Hamri e Amanda Kate Shuman. Rosamund Pike è co-executive producer, mentre Harriet McDougal, Brandon Sanderson e Lauren Selig sono consulting producer.

La Ruota del Tempo 2 in streaming

Quando esce La Ruota del Tempo 2 in streaming? Non manca molto: i primi tre episodi arrivano su Prime Video il 1° settembre, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana.