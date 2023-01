Quando esce la serie Django

Mancano poche settimane all’uscita di Django, la nuova serie italo-francese che rilegge in chiave contemporanea un grande classico western, creata e scritta dagli autori di Gomorra – La Serie Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Il soggetto è firmato anche da Francesco Cenni e Michele Pellegrini, con Max Hurwitz che completa il team di scrittura. Django è prodotta per Sky e Canal+ da Cattleya e Atlantique Productions con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo della Romania, dove si sono svolte le riprese.

Django: cast e regia della serie

La serie Django è composta da dieci episodi che sono stati completamente girati in inglese. La regia dei primi quattro episodi è firmata da Francesca Comencini, che è anche direttrice artistica della serie. Le altre sei puntate, invece, sono dirette da David Evans (già noto per Downton Abbey) ed Enrico Maria Artale (che in passato ha firmato la serie Romulus).

Il ruolo del protagonista, Django, è interpretato da Matthias Schoenaerts: già celebre a livello internazionale per film con Un sapore di ruggine e ossa, The Mustang e Amsterdam, prossimamente sarà protagonista del film The Way of the Wind di Terrence Malick e della miniserie HBO The Palace, diretta da Stephen Frears.

Nel cast di Django ci sono anche Nicholas Pinnock (nei panni di John Ellis, il fondatore di New Babylon), Lisa Vicari (Sarah, la figlia di Django), Noomi Rapace (Elizabeth Thurmann, nemica di Ellis), Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur ed Eric Kole (i tre figli di John Ellis) e Tom Austen (il cowboy Eljiah Turner).

Di cosa parla la serie Django

La trama di Django, liberamente ispirata al celebre film di Sergio Corbucci, è ambientata in Texas alla fine del 1800 e ha per protagonista Django, appunto. Assetato di vendetta e sulle tracce delle persone responsabili dell’uccisione della sua famiglia, l’uomo viaggia da solo e raggiunge New Babylon, città dimenticata che sorge sul fondo di un cratere. Qui scopre che Sarah, la figlia che credeva morta, è in realtà viva, ha vent’anni e si appresta a sposare John Ellis, il fondatore di New Babylon. La ragazza non vuole avere più nulla a che fare con il padre, che nonostante questo non si arrende e fa di tutto per avere una seconda possibilità con la figlia. Nel frattempo, però, entrambi verranno coinvolti in vicende sinistre che minacciano di sconvolgere la cittadina e i suoi abitanti.

Quando esce la serie Django

Manca meno di un mese al debutto della serie originale Sky e CANAL+ Django, che avverrà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L’appuntamento è per il 17 febbraio 2023.