Ted Lasso è una delle serie comedy più apprezzate degli ultimi anni: la prima stagione, che ha debuttato nel 2020, ha avuto un ottimo riscontro ed è subito diventata una delle più viste sulla piattaforma Apple TV+. Come era già stato annunciato da tempo (la serie era stata rinnovata per la stagione 3 già nell’ottobre 2020), finalmente Ted Lasso sta per tornare con la terza stagione, che sarà composta da 12 episodi e sarà probabilmente quella conclusiva.

Cosa succede in Ted Lasso 3

Nella terza stagione di Ted Lasso il Richmond è stato promosso nuovamente in Premier League e deve affrontare l’inizio del campionato. Ciò significa che la squadra deve confrontarsi con Rupert, l’ex proprietario del club che nel frattempo ha acquisito il West Ham United e ha assunto Nate come allenatore.

Nate aveva rivelato alla stampa che Lasso aveva avuto un attacco di panico, motivo per cui il rapporto tra Ted e Nate non è finito bene. Oltre a ciò, il protagonista deve gestire anche le pressioni sul lavoro e i suoi problemi personali: non lo attendono giorni facili, insomma.

Dopo la fuoriuscita di Nate, Roy viene promosso assistente dell’allenatore. Rebecca, ex moglie di Rupert, è invece impegnata nella gestione della sua agenzia di PR e, mentre sembra che la sua relazione con Sam sia finita, è determinata a farla pagare all’ex consorte.

Quando esce Ted Lasso 3

La terza stagione di Ted Lasso, in cui Jason Sudeikis tonerà a interpretare il protagonista che dà il nome alla serie, debutterà in streaming su Apple TV+ il 15 marzo. Gli episodi usciranno settimanalmente, ogni mercoledì.

Ted Lasso, la quarta stagione si farà?

La terza stagione di Ted Lasso sarà probabilmente quella conclusiva. In un’intervista rilasciata quando le riprese della stagione 3 erano in corso, l’attrice Hannah Waddingham (che interpreta Rebecca) aveva detto: «Siamo a metà delle riprese della terza stagione e vorrei mettere in pausa le cose perché non sono pronta a dirle addio in tre episodi. Io e Brett stavamo parlando di salutarci prima ed entrambi stiamo un po’ negando, ma ce lo aspettavamo da quando si è parlato di concludere con questa stagione. È come un lungo, lento lutto. Amo il mio personaggio. La ragazza a cui sto camminando accanto. So che sembra drammatico, ma è così che mi sento. La sento nelle vene e non sono pronta a non averla più al mio fianco».

Si tratta di un addio definitivo, dunque? Pare di sì, salvo colpi di scena. Durante la serata degli Emmy, l’attore protagonista Jason Sudeikis ha ribadito di non sapere se verrà realizzata una stagione 4. Brett Goldstein, co-produttore e componente del cast, aveva invece dichiarato che Ted Lasso è stata concepita come una serie su tre stagioni e che il finale della stagione 3 è stato scritto per essere conclusivo.