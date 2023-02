Quando esce The Ferragnez 2?

Chiara Ferragni è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, Fedez ha partecipato alla kermesse su un palco collaterale con un’esibizione che ha acceso la polemica per i suoi taglienti riferimenti all’attualità. Si può dire che negli ultimi giorni l’interesse nei confronti della coppia è stato, se possibile, più alto del solito. Fra non molto tempo i due saranno protagonisti ancora una volta della docuserie The Ferragnez, di cui si attende la seconda stagione su Prime Video.

Cosa sappiamo di The Ferragnez 2

Lo scorso giugno gli stessi Fedez e Chiara Ferragni avevano annunciato al proprio pubblico che la serie The Ferragnez sarebbe stata rinnovata. Solo di recente però, hanno iniziato a circolare indiscrezioni giudicate attendibili in merito alla data di uscita della seconda stagione. Come la prima stagione (che è sempre disponibile su Prime Video), anche i nuovi episodi racconteranno la vita familiare, personale e professionale della famiglia Lucia-Ferragni. Oltre alla coppia, infatti, sullo schermo ci saranno ancora una volta i figli Leone e Vittoria e poi le rispettive famiglie, gli amici e i collaboratori.

L’operazione può sembrare di difficile successo, considerando il fatto che Chiara Ferragni e Fedez sono già iper-esposti sui social e mostrano ai propri followers una considerevole parte delle proprie esistenze. Nella prima stagione per questo motivo era stato scelto come filo conduttore delle puntate il racconto delle sedute di terapia di coppia di Chiara e Federico, un aspetto effettivamente inedito per il pubblico. Cosa verrà raccontato, invece, nella seconda stagione?

Il tumore di Fedez e Sanremo

Si sa per certo che alcune scene sono state girate a Cremona, città natale di Ferragni; quindi, ci sarà forse un approfondimento sulla sua infanzia e adolescenza o sui suoi primi passi nel mondo della moda con il blog The Blonde Salad. Probabilmente le nuove puntate racconteranno i primi mesi di vita della figlia Vittoria e anche il percorso di cura di Fedez, che negli scorsi mesi ha scoperto di avere un tumore raro al pancreas ed è stato operato d’urgenza.

Non è certo, ma la seconda stagione potrebbe includere anche qualche retroscena (l’accettazione della proposta, la preparazione del monologo, la scelta degli abiti…) della partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo: si è trattata della sua prima esperienza in tv ed è avvenuta in quello che è senza dubbio l’evento televisivo più importante in Italia.

Quando esce The Ferragnez 2

La data di uscita su Prime Video di The Ferragnez 2 non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma un’indiscrezione diffusa dal settimanale Chi ha rivelato che il lancio della seconda stagione è atteso per marzo 2023.

