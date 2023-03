Quando esce The Last of Us stagione 2?

Si avvicina il finale della prima stagione di The Last of Us, acclamata serie post apocalittica firmata HBO trasmessa in Italia (in contemporanea con gli Stati Uniti) su Sky e NOW. Intanto, però, già da tempo gli spettatori si domandando quanto a lungo dovranno aspettare prima di vedere il proseguimento della storia. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione e recentemente alcune dichiarazioni di Pedro Pascal, l’attore che interpreta Joel, hanno permesso di dedurre quali potrebbero essere le tempistiche.

The Last of Us 2: quando esce?

La serie The Last of Us, creata da Craig Mazin (già celebre per la serie Chernobyl) e da Neil Druckmann (già dietro al successo del videogioco), è l’adattamento dell’omonimo videogioco, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Il videogioco ha anche un sequel: oltre a The Last of Us uscito nel 2013, c’è infatti The Last of Us Parte II uscito nel 2020.

La prima stagione della serie si concluderà nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Quando arriverà la seconda stagione, invece? Un indizio per rispondere a questa domanda lo ha fornito l’attore Pedro Pascal durante un’intervista. Quando gli è stato chiesto se è possibile che le riprese della seconda stagione inizino entro la fine di quest’anno, Pascal ha risposto: «Nell’anno 2023? In che stagione siamo adesso? Sta iniziando la primavera? Sì, c’è una possibilità. Sì».

Naturalmente non si tratta di un annuncio ufficiale, inoltre la certezza non è affatto assoluta. L’inizio della produzione della seconda stagione potrebbe sempre slittare in avanti nel tempo per le più svariate ragioni, insomma. Se davvero le riprese dovessero cominciare entro la fine del 2023, però, c’è la possibilità che The Last of Us 2 esca già nel corso del 2024. Non resta che incrociare le dita e attendere!

Il finale di The Last of Us 1

L’ultimo episodio della prima stagione di The Last of Us andrà in onda su Sky e NOW nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, sempre in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Da lunedì 13, dunque, tutte le nove puntate della prima stagione saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW. In Italia il gran finale è anticipato da un evento speciale l’11 e il 12 marzo in Fondazione Catella a Milano: un’esperienza immersiva a tema con le atmosfere terrificanti e distopiche della serie tv.

Accanto a Pedro Pascal nel ruolo di Joel, il cast della prima stagione di The Last of Us include e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.