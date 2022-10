Quando escono i nuovi episodi di Manifest

Iniziano le (lunghe) manovre di atterraggio verso il finale della storia, questa volta definitivo. Parliamo di Manifest, serie tv statunitense creata da Jeff Rake e andata in onda per la prima volta nel 2018: inizialmente pensata per durare sei stagioni, nel 2021 è stata cancellata da NBC dopo soltanto tre.

Ma Netflix ha regalato ai fan il colpo di scena: il colosso dello streaming ha annunciato infatti che avrebbe prodotto una quarta e ultima stagione divisa in due parti. La prima sta finalmente per arrivare.

Cosa succede in Manifest 4

La serie tv, che è di genere giallo e mistery, come è noto racconta di un volo (il volo 828 della Montego Air) scomparso in circostanze non chiare per cinque anni e poi tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati né si siano resi conto di nulla. Anzi, per loro sono passate solo poche ore e il viaggio, abbastanza turbolento, non ha avuto ritardi.

In seguito, i sopravvissuti di questo misterioso volo, che non sanno assolutamente come spiegarsi l’accaduto, ricevono le cosiddette chiamate: delle voci che nessun altro può udire indicano o comandano loro di fare delle azioni. Rispondendo a queste chiamate, si salvano delle vite o si svelano dei segreti.

Nella quarta stagione sono passati due anni dall’omicidio di Grace. La famiglia Stone ne è uscita distrutta: Ben è disperato e continua a piangere la moglie e a cercare la figlia Eden, che è stata rapita.

Il dolore enorme spinge Ben a lasciare il posto di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando a Michaela. L’incarico è però quasi impossibile, dal momento che i movimenti di ogni passeggero sono controllati da un registro del governo.

Intanto, il tempo stringe: mentre la data di morte si avvicina sempre più, i passeggeri, con crescente disperazione, cercano un modo per sopravvivere. A cambiare le carte in tavola ci pensa un personaggio misterioso, che arriva a sorpresa e consegna un pacchetto per Cal. Il contenuto di questa misteriosa missiva stravolge tutto ciò che i protagonisti sanno del volo 828 e permetterà di scoprire un incredibile segreto.

Chi recita in Manifest 4

Il cast di Manifest 4, di cui il creatore Jeff Rake è anche showrunner e produttore esecutivo, include Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Ty Doran, Parveen Kaur, Matt Long, Holly Taylor e Daryl Edwards. Gli altri produttori esecutivi sono Jack Rapke, Jackie Levine e Len Goldstein.

Quando esce Manifest 4

La quarta stagione di Manifest sarà composta da due parti di 10 episodi ciascuna. La prima parte sarà disponibile dal 4 novembre 2022 su Netflix. La seconda parte, invece, uscirà nel 2023.