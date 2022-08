Quando escono i nuovi episodi di Romulus?

Un nuovo, appassionante tuffo nell’antica Roma: torna su Sky e in streaming solo su NOW la serie tv Romulus. La seconda stagione, prodotta sempre da Sky, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, avrà ancora tra i protagonisti Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli.

Firmato da Matteo Rovere, che è alla regia con Michele Alhaique, Francesca Mazzoleni ed Enrico Maria Artale, il secondo capitolo della serie Sky Original (il cui titolo completo è Romulus II – La guerra per Roma) torna a raccontare la nascita della Città Eterna oltre il mito e la leggenda. La sceneggiatura è stata messa a punto da Filippo Gravino e Guido Iuculano, già autori nella prima stagione, affiancati in questo secondo capitolo da Flaminia Gressi e Federico Gnesini. Come già immaginano gli affezionati spettatori della serie, anche i nuovi episodi sono stati interamente girati in protolatino.

La trama: di cosa parla Romulus II

Nella prima stagione di Romulus Yemos e Wiros, uniti come fratelli, hanno fondato la loro città e l’hanno consacrata a Rumia. I due protagonisti tornano ovviamente anche nel secondo capitolo, nel corso del quale Roma e i suoi due re diventeranno sempre di più sinonimo di libertà e accoglienza.

A minacciare questo neonato simbolo di apertura, però, è un nemico potente: Titos Tatios, il re dei Sabini. A quanto pare, insomma, sta per arrivare il momento di imbracciare ancora le armi.

Il cast: chi recita in Romulus II

Oltre ai già citati protagonisti – ovvero Arcangeli nei panni di Yemos, Fontana in quelli di Ilia e Di Napoli in quelli di Wiros – il cast di Romulus II include una folta schiera di attori e attrici, tra cui alcune new entry.

Uno dei volti nuovi è quello di Valentina Bellè (che ha già recitato in Volevo fare la rockstar, L’uomo del labirinto e Catch-22), che interpreta Ersilia, capa delle sacerdotesse Sabine. Emanuele Maria Di Stefano (visto in La scuola cattolica e Siccità) è il re dei Sabini Titos Tatios, figlio del dio Sancos. Il suo braccio destro Sabos ha il volto di Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re), mentre Ludovica Nasti (L’amica geniale) veste i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine. Giancarlo Commare (noto ad esempio per Skam Italia, Maschile singolare e La Belva) è invece Atys, re di Satricum.

Nel cast tornano anche Sergio Romano (Amulius), Demetra Avincola (Deftri) e Vanessa Scalera (Silvia).

Quando esce Romulus II

La seconda stagione di Romulus, composta da otto episodi, sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW a ottobre 2022. Al momento non è ancora stata comunicata una data precisa.