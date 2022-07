Quanta memoria avrà Samsung Galaxy Z Fold4

Nell’attesa che il Samsung Galaxy Z Fold4 venga lanciato sul mercato, sono emerse delle indiscrezioni su Twitter che raccontano quanta memoria avrà l’atteso foldable del colosso sudcoreano. Il tweet, ad opera del noto tipster Evan Blass, svela anche le varianti di colore disponibili, che saranno quattro.

Il prossimo top di gamma della compagnia è uno dei foldable che gli addetti ai lavori e gli utenti non vedono l’ora di vedere dal vivo. Sebbene Samsung non abbia ancora confermato la data di lancio del pieghevole, gli ultimi rumor parlano di metà agosto. Il telefono, stando a quanto affermato da Evan Blass arriverà in quattro diverse tonalità e tagli di memoria, che basteranno ad accontentare tutte le esigenze degli utenti. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, ci aspettiamo che lo smartphone abbia due grandi schermi, uno esterno ed uno interno, entrambi di alta qualità e un processore Qualcomm di ultima generazione.

Galaxy Z Fold4: tagli di memoria e colorazioni

Secondo l’indiscrezione di Evan Blass, le varianti di colore di Galaxy Z Fold 4 saranno ben quattro ed ognuna di esse sarà disponibile con dei tagli di memoria specifici. Quindi non tutti i tagli di memoria saranno disponibili in tutti i colori.

Ecco nei dettagli la rivelazione del tipster:

Galaxy Z Fold4 Beige sarà disponibile con 128GB/256GB/512GB di memoria

sarà disponibile con 128GB/256GB/512GB di memoria Galaxy Z Fold4 Burgundy Red sarà disponibile con 256GB/512GB di memoria

sarà disponibile con 256GB/512GB di memoria Galaxy Z Fold4 Gray-Green sarà disponibile con 128GB/256GB/512GB di memoria

sarà disponibile con 128GB/256GB/512GB di memoria Galaxy Z Fold4 Phantom Black sarà disponibile con 128GB/256GB/512GB di memoria

Samsung Galaxy Z Fold4: come sarà

Il Galaxy Z Flip4 avrà a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e i tagli di RAM previsti sono 12 e 16GB, mentre per lo spazio di archiviazione vale lo specchietto di Blass appena riportato.

I display del Galaxy Z Fold 4 saranno due: un Amoled QXGA pieghevole interno da 7,6 pollici e un Amoled HD+ esterno da 6,2 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro dello smartphone saranno collocate tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP, l’ultra wide da 12 MP e quello da 12 MP con zoom ottico 3x. Sulla parte anteriore, invece, troveremo una fotocamera per i selfie da 10 MP.

La batteria da 4,400mAh avrà il supporto per la ricarica da 25 W, mentre il sistema operativo su cui conterà il foldable del colosso sudcoreano è Android 12 con interfaccia OneUI.

Prezzo e disponibilità

La presentazione del Samsung Galaxy Z Fold4 dovrebbe essere molto vicina, soprattutto dopo le varie certificazioni ottenute (FCC tra le altre): stando ai rumor, il dispositivo dovrebbe arrivare il 10 agosto.

Per quanto riguarda il prezzo, non vi sono ancora indicazioni e l’unico riferimento che abbiamo è legato all’attuale modello in commercio: il Galaxy Z Fold3 è disponibile ad un prezzo di listino di 1.849 euro per la versione da 12/256 GB. Con molta probabilità, il nuovo foldable arriverà con un prezzo simile.