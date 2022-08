Quanto costerà iPhone 14

Di iPhone 14 sappiamo ormai praticamente tutto: saranno 4 modelli, non ci sarà il modello mini, ci saranno due modelli "Max" e, soprattutto, ci sarà una grande differenza di scheda tecnica tra i modelli Pro e non Pro. Quello che non sappiamo, invece, è se Apple deciderà di modificare il prezzo o di lasciarlo identico a quello della gamma iPhone 13.

La domanda non è affatto da poco, perché i modelli della gamma iPhone 14 saranno molto diversi da quelli della gamma precedente: se il prezzo del modello più economico resta uguale, ma in gamma il modello base non è più l’iPhone mini ma l’iPhone normale, di cosa stiamo parlando esattamente? Questo è uno dei motivi che ci devono indurre a prendere con molta cautela tutti i rumor che stanno circolando in questi ultimi giorni, compreso quello che proviene dla blog coreano Naver: Apple non cambierà i prezzi, nonostante l’instabilità della catena di approvvigionamento e l’aumento generale dei prezzi dovuto all’inflazione.

Quanto costeranno i 4 iPhone 14

Secondo questa informazione, che lo ripetiamo è da confermare, iPhone 14 standard costerà come iPhone 13 standard da 6,1 pollici: 799 dollari (che diventano in Italia 939 euro). Se questo prezzo si rivelerà corretto, allora il presunto modello iPhone 14 Plus/Max (non Pro) potrebbe costare 899 dollari.

L’attuale iPhone 13 Pro da 6,1 pollici costa 999 dollari, iPhone 13 Pro Max da 6,7 pollici costa 1.099 dollari. Sembra molto probabile, e così dicono molti rumor, che ad aumentare di prezzo siano proprio i due Pro che, d’altronde, saranno gli unici ad avere un sostanzioso upgrade della scheda tecnica.

I 4 modelli di iPhone 14

Per quanto noto fino ad ora, i 4 modelli che formeranno la gamma iPhone 14 saranno dotati di queste caratteristiche tecniche fondamentali:

iPhone 14 : display da 6,1 pollici, chip Apple A15, 6 GB di RAM

: display da 6,1 pollici, chip Apple A15, 6 GB di RAM iPhone 14 Max/Plus : display da 6,7 pollici, chip Apple A15, 6 GB di RAM

: display da 6,7 pollici, chip Apple A15, 6 GB di RAM iPhone 14 Pro : display da 6,1 pollici, chip Apple A16, 8 GB di RAM

: display da 6,1 pollici, chip Apple A16, 8 GB di RAM iPhone 14 Pro Max: display da 6,7 pollici, chip Apple A16, 8 GB di RAM

Secondo quanto trapelato fino ad ora, infine, i due modelli Pro e Pro Max saranno dotati di tre nuovi sensori fotografici da 48 MP, mentre i modelli non Pro manterranno gli attuali sensori da 12 MP.