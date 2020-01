Quello che sappiamo su Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra

17 Gennaio 2020 - Mancano pochi giorni ormai al prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked 2020, pervisto per l’11 febbraio 2020 alle 20:00, e sono molti i modelli attesi per la gamma smartphone 2020. Una cosa che già sappiamo, però, è che non verranno chiamati Galaxy 11 ma Galaxy 20.

I modelli che verranno presentati saranno ben sei, tre dei quali apparterranno alla serie Galaxy 20. Poi si attende anche il Galaxy Fold 2 pieghevole, del quale forse verranno presentate più varianti. I prodotti più attesi, però, sono quelli destinati al grande pubblico: Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Il primo sarà l’erede del Galaxy S10e, il secondo del Galaxy S10, il terzo del Galaxy S10+. Ci vorrà quindi un po’ per abituarsi alla nuova nomenclatura, ma stando alle indiscrezioni saranno tre prodotti di alto livello e assolutamente validi, con specifiche tecniche più che buone: tutta la gamma Samsung Galaxy S20, infatti, ruoterà intorno al nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 865 o all’Exynos 990.

Samsung Galaxy S20: specifiche tecniche e prezzo

Il Samsung Galaxy S20 sostituirà l’attuale S10e e sarà un dispositivo dalle dimensioni non eccessive: lo schermo sarà da 6,2 pollici, con risoluzione 3.200×1.440 pixel (rapporto 20:9). Il refresh rate massimo sarà di 120 Hz, ma solo alla risoluzione FHD+. Il display, OLED, integrerà il lettore d’impronte. La RAM sarà da 12 GB, mentre la memoria interna partirà da 128 GB. A quanto pare non ci sarà né il jack per le cuffie né lo slot per la microSD. La fotocamera frontale sarà da 10 MP, mentre al posteriore ce ne saranno tre: 12 MP, Wide 12 MP e zoom 64 MP. La batteria sarà da 4.000 mAh con ricarica da 25 Watt. Ci si aspetta un prezzo intorno agli 800 euro per la versione 4G e ai 900 euro per la versione 5G.

Samsung Galaxy S20+: specifiche tecniche e prezzo

Il Samsung Galaxy S20+ sostituirà l’attuale S10 e sarà un dispositivo da 6,7 pollici, con un display dalle stesse caratteristiche di quello del Galaxy S20. Dimensioni a parte, l’S20+ avrà rispetto al fratello minore più batteria (4.300 mAh) e una fotocamera posteriore in più (il sensroe ToF). Il prezzo per la versione 4G sarà di circa 900 euro, quello della versione 5G sfiorerà i mille euro.

Samsung Galaxy S20 Ultra: specifiche tecniche e prezzo

Il Samsung Galaxy S20 Ultra sostituirà l’attuale S10+ e avrà uno schermo enorme: 6,9 pollici, ma con le stesse caratteristiche degli altri (sensore d’impronte integrato, 3.200×1.440 pixel, rapporto 20:9 e 120 Hz solo a FHD+). A differenza dei modelli precedenti avrà 16 gigabyte di RAM, uno slot microSD, memoria fino a 1 terabyte e batteria da 5.000 mAh. Ma la vera differenza sarà nel comparto fotografico: sensore frontale da 32 MP e 4 fotocamere posteriori da 108 MP, wide 12 MP, zoom 48 MP e ToF. Inoltre, il Samsung Galaxy S20 Ultra sarà disponibile solo in versione 5G e ad un prezzo veramente alto: 1.300 euro.