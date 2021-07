Questo laptop da gaming è in sconto a -300 euro

Per giocare ai videogame di ultima generazione, senza compromessi e senza dover abbassare troppo dettagli grafici e risoluzione, servono macchine molto potenti. Le soluzioni disponibili per i gamer che vogliono fare sul serio sono solo due: o comprare una console next-gen (PS5 o Xbox Series X), sempre che si trovi un esemplare sul mercato, oppure comprare un computer da gaming.

La scelta della console next-gen è senza dubbio più economica, ma limitante: con una console, infatti, si può solo giocare e poco altro (ad esempio guardare film e serie TV). La scelta del PC o laptop da gaming è di contro ben più costosa, ma con un computer buono per i videogiochi si può fare un po’ di tutto perché ha potenza da vendere. E, soprattutto, nel caso del laptop da gaming si può giocare anche in mobilità sfruttando lo schermo integrato, che certamente non offre la stessa esperienza di un monitor da gaming ma ci permette di giocare ovunque, persino al mare o in aeroporto. Tra i nomi pesanti del settore dei laptop da gaming c’è di sicuro MSI, che oggi ha un buon modello in forte sconto su Amazon: MSI GF65 Thin 10UE-074IT.

MSI GF65 Thin 10UE-074IT: caratteristiche tecniche

MSI GF65 Thin 10UE-074IT è un laptop pensato e progettato per giocare: è un computer con schermo da 15 pollici, dotato di processore Intel i5 di decima generazione (si tratta dell’Intel Core I5-10200H) con frequenza massima di 4,1 GHz, affiancato da 16 GB di memoria RAM DDR4 e 512 GB di memoria SSD in formato M.2 NVMe.

Con una base del genere, chiaramente, le prestazioni non mancano, anzi sono abbondanti ma c’è anche la ciliegina sulla torta: una scheda grafica dedicata Nvidia Ge-Force RTX 3060 con 6 GB do memoria GDDR6, che pilota lo schermo Full HD 1080p a 144 Hz di refresh.

Una precisazione su questo display: è uno schermo adatto a giocare, ma non va bene per fare fotoritocco e video editing (nonostante il computer avrebbe la potenza per farlo) a causa della taratura del colore nettamente sbilanciata per giocare. I colori sono belli, quindi, ma non fedeli e questo per un professionista della grafica è un limite da valutare attentamente.

MSI ha lavorato molto sul design di questo computer da gaming portatile, che è molto curato, come anche sull’ingegneria arrivando ad un peso di soli 1,86 chilogrammi. Insomma, si tratta di un ottimo laptop da gaming nella sua fascia di prezzo, quella medio-bassa (sì, i notebook da gaming costano molto di più degli altri).

MSI GF65 Thin 10UE-074IT: l’offerta Amazon

Con questa configurazione MSI GF65 Thin 10UE-074IT ha un prezzo di listino di 1.599 euro, che ad un utente normale sembrano moltissimi ma ad un gamer sembrano un prezzo assolutamente in linea con la componentistica.

La buona notizia, però, è che oggi il laptop da gaming MSI GF65 Thin 10UE-074IT è in vendita con un corposo sconto che sfiora il 20% e il prezzo finale scende a 1.299 euro, venduto e spedito da Amazon e con tutte le garanzie del produttore.