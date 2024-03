Notebook MSI Katana, un prezzo mai visto con le offerte di Primavera

L’MSI Katana 15 è un PC da gaming entry-level, perfetto per avvicinarsi a questo mondo spendendo il giusto. Con le offerte di Primavera di Amazon è in super sconto

Fonte foto: MSI

I computer da gaming sono prodotti che, a causa di un comparto hardware dalle alte prestazioni, raggiungono costi piuttosto importanti, che finiscono per scoraggiare molti utenti che si trovano costretti a rinunciare all’acquisto.

Per fortuna, però, grazie alla Festa delle offerte di Primavera di Amazon acquistare un PC del genere è un po’ più semplice e tra le varie occasioni nel catalogo dell’e-commerce spicca il notebook MSI Katana 15 B13VFK un portatile davvero molto interessante, con un prezzo che scende sotto i 1.300 euro, un’occasione irripetibile che i gamer più incalliti non vorranno certo farsi sfuggire.

MSI Katana 15 B13VFK – Intel Core i7 – Versione 16/512 GB

Notebook MSI Katana: scheda tecnica

Il notebook MSI Katana 15 B13VFK ha un display IPS LCD che misura 15.6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Il processore è un Intel Core i7 di 13esima generazione affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica dedicata è una Nvidia RTX 4060, uno dei prodotti entry-level tra quelli del catalogo dell’azienda statunitense ma comunque di buona qualità, che non dovrebbe dare grossi problemi nemmeno con i giochi più recenti, a patto di non settare i dettagli grafici al massimo, si intende.

Molto interessante il sistema di raffreddamento, un’opzione imprescindibile dato che si parla di un portatile da gaming. In questo caso MSI ha utilizzato un sistema Shared-Pipe che interviene su CPU e GPU, controllando a dovere la temperatura (anche coi giochi più impegnativi) e garantendo comunque un rumore della ventola contenuto.

Tra le opzioni di connettività ci sono una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 3.2, una porta USB-A 2.0, l’HDMI, l’ingresso ethernet e il jack da 3,5 mm utile sia per le cuffie che per il microfono. Per quanto riguarda le connessioni senza fili abbiamo il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Il comparto audio comprende due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio. Presenti anche microfono e webcam con risoluzione 720p.

La batteria è da ‎53,5 Wattora, per un’autonomia stimata di circa 5 ore se si utilizza il notebook solo per la produttività, se si passa al gaming il discorso cambia e l’autonomia crolla a circa 1,5 ore. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Notebook MSI Katana: l’offerta su Amazon

Il notebook MSI Katana 15 B13VFK è un portatile da gaming entry level, ottimo per chi vuole avvicinarsi a questo mondo acquistando un prodotto in grado di garantire buone performance anche con i titoli più recenti ma senza spendere un capitale.

Si tratta comunque un buon device, che può essere utilizzato anche per la produttività e per quelle operazioni che richiedono più potenza di calcolo.

Il prezzo di listino è di 1.599 euro, non è certo la soluzione più economica sul web, ma comunque non bisogna dimenticare che si tratta di un sistema orientato verso il gaming che, chiaramente, richiede un comparto hardware performante con prezzi altrettanto importanti.

Tuttavia con le Offerte di Primavera su Amazon si scende a 1.299 euro (-19%, -300 euro), uno sconto che potrebbe fare felici molti utenti.

