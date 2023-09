Razer, uno dei marchi storici dell’industria dei prodotti per il gaming, lancia le nuove Razer BlackShark V2 HyperSpeed. Si tratta di nuove cuffie over ear wireless e sono l’ultimo modello della gamma di prodotti BlackShark. Le nuove cuffie hanno un focus particolare per le lunghe sessioni di gioco e per le sessioni di esport (i videogiochi sportivi), in cui audio di qualità e comodità di utilizzo sono essenziali.

Le BlackShark V2 HyperSpeed sono già in vendita, anche in Italia e anche su Amazon, con un prezzo che, in rapporto alle specifiche, le rende un prodotto molto interessante.

Razer BlackShark V2 HyperSpeed – Cuffie wireless per il gaming

Razer BlackShark V2 HyperSpeed: caratteristiche tecniche

Le nuove cuffie di Razer uniscono leggerezza e prestazioni elevate, risultando, secondo il brand, la soluzione ideale per l’esport dove il comfort di utilizzo gioca un ruolo di primo piano. Le BlackShark V2 HyperSpeed pesano appena 280 grammi ma non rinunciano a un’elevata forza di serraggio e, quindi, a una tenuta perfetta durante le sessioni in-game.

C’è poi un rivestimento in tessuto ibrido traspirante, con auricolari dotati di cuscinetti in similpelle e memory foam, per garantire la massima comodità anche dopo ore di utilizzo, e isolamento acustico, per evitare distrazioni e concentrarsi esclusivamente sul gaming.

Le cuffie hanno i driver Razer TriForce da 50 mm, con diaframmi rivestiti in titanio, brevettati direttamente dall’azienda e regolati individualmente per le frequenze audio alte, medie e basse.

Tra le specifiche c’è spazio per il microfono pieghevole HyperClear Super Wideband, introdotto da Razer con le BlackShark 2 Pro 2023. Giocando su dispositivi Windows 10 e 11, inoltre, le nuove cuffie offrono la compatibilità con lo standard surround 7.1 virtuale THX Spatial Audio.

Il collegamento wireless è garantito dalla tecnologia HyperSpeed di Razer, con sistema SmartSwitch per passare da PC a dispositivi mobili. Basta premere un pulsante per passare dalla connettività wireless a 2,4 GHz a quella Bluetooth, senza interruzioni e senza la necessità di avviare una nuova configurazione per un dispositivo già precedentemente abbinato alle cuffie.

C’è anche la possibilità di utilizzare le cuffie con collegamento diretto via cavo. Molto interessante è anche il dato sull’autonomia: Razer dichiara, infatti, ben 70 ore di utilizzo con una sola carica della batteria integrata (ricaricabile via USB-C).

Razer BlackShark V2 HyperSpeed: prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie Razer BlackShark V2 HyperSpeed sono già disponibili sul mercato, anche in Italia. Il prezzo suggerito è di 149,99 euro. Le cuffie sono acquistabili tramite tutti i canali di distribuzione di Razer.

È già possibile acquistare il nuovo prodotto della linea BlackShark anche su Amazon, nell’unica colorazione disponibile: nero.