Reacher stagione 2: trama, cast e data di uscita

Fonte foto: Prime Video

A giudicare dal trailer distribuito negli scorsi giorni da Prime Video, l’adrenalina sarà un ingrediente immancabile nei nuovi episodi della seconda stagione di Reacher. La serie è basata sul romanzo Vendetta a freddo (il titolo originale è Bad Luck and Trouble), l’undicesimo libro della serie best-seller mondiale firmata da Lee Child. Anche in questo nuovo ciclo di episodi Alan Ritchson torna a coprire il ruolo principale di Jack Reacher e promette puntate ancora più ricche di rischi, azione e sequenze al cardiopalma.

La trama di Reacher 2: anticipazioni

Dopo il successo della prima stagione, che è diventata in breve tempo una delle cinque stagioni originali più viste al debutto a livello globale su Prime Video, in Reacher 2 il vagabondare senza meta dell’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher viene interrotto dalla consegna di un messaggio in codice dal contenuto inquietante: i membri dell’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, ovvero la sua ex unità dell’Esercito, saranno brutalmente uccisi uno dopo l’altro in circostanze misteriose.

Reacher si riunisce dunque a tre dei suoi ex commilitoni per investigare: al suo fianco ci sono i fedelissimi Frances Neagley (interpretata da Maria Sten), la contabile forense Karla Dixon (Serinda Swan), per cui il protagonista ha da tempo un debole, e il padre di famiglia abile con le lame David O’Donnell (Shaun Sipos). Indagando sul caso, i pezzi del mistero iniziano ad andare al loro posto rivelando la trama di un gioco inquietante in cui la posta in palio è sempre più alta. Mentre si chiedono chi li ha traditi e chi sarà il prossimo a morire, Reacher e la sua Unità sono determinati a scoprire la verità e soprattutto a non lasciare impuniti i responsabili.

Il cast di Reacher 2

Oltre ai già citati Alan Ritchson, Maria Sten, Serinda Swan e Shaun Sipos, nel cast della seconda stagione di Reacher ci sono Ferdinand Kingsley nei panni di un "mercenario fantasma"; Robert Patrick nel ruolo di Shane Langston, capo della sicurezza di un appaltatore privato della difesa con un passato riprovevole; e Domenick Lombardozzi nelle vesti del detective della polizia di New York Guy Russo.

Prodotta da Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios, la serie è scritta dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Nick Santora (già noto per Scorpion e Prison Break). Santora è anche executive producer insieme a Lee Child (autore dei libri da cui è tratta la serie), Don Granger, Scott Sullivan e Adam Higgs, con David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance.

Quando esce Reacher 2 in streaming

La seconda stagione di Reacher è composta da otto episodi e sarà disponibile su Prime Video dal 15 dicembre 2023 con i primi tre episodi. È prevista poi l’uscita di nuove puntate ogni venerdì fino al 19 gennaio 2024.