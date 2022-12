Realme 10s ufficiale: caratteristiche e prezzo

La lineaup Realme 10 si arricchisce in Cina, dove è stato presentato il modello più economico della serie, il Realme 10s. E’ un telefono di fascia bassa che va ad affiancare i già presenti Realme 10 Pro+, Realme 10 Pro, Realme 10 5G e Realme 10 4G.

Qualche dubbio sul nome di questo modello e, soprattutto, su quella "s" finale: nella precedente gamma Realme 9, infatti, il modello entry level era il Realme 9i e non il Realme 9s. Non sappiamo, quindi, se Realme voglia cambiare nome al modello o, semplicemente, presentare un modello in più. Oppure, ipotesi da non escludere, Realme 10s arriverà sui mercati internazionali come Realme 10i.

Realme 10s: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Realme 10s è il MediaTek Dimensity 810 SoC con modem 5G, modello di fascia bassa per smartphone economcici, abbinato a 8 GB di RAM e a 128/256 GB di storage che possono arrivare a 1 TB con la scheda microSD.

Il display, di tipo LCD, misura 6,6 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, risoluzione FHD+ e una luminosità massima di 400 nit. Come per tutti i telefoni con questo tipo di pannello, il lettore per le impronte digitali è stato posto lateralmente.

Sulla parte posteriore di Realme 10s sono stati collocati due sensori fotografici: il principale da 50 MP e un sensore di profondità da 0,3 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Le connessioni, oltre al Bluetooth 5.1 e al WiFi 5, includono anche una porta per il jack delle cuffie ma, purtroppo, non c’è il chip NFC per i pagamenti contactless o lettura di chip su card elettroniche. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 33W, due valori entrambi buoni per questa fascia di prezzo.

Realme 10s: prezzi e disponibilità

In Cina il Realme 10s è già disponibile al pre-ordine a prezzi, per noi in Europa, molto interessanti:

Realme 10s 8/128 GB: 1.099 yuan (circa 148 euro)

Realme 10s 8/256 GB: 1.299 yuan (circa 175 euro)

Non sappiamo ancora se e quando Realme 10s arriverà in Italia, ma non è affatto da escludere. Magari con un nome leggermente diverso e, certamente, con un prezzo più alto a causa dei costi d’importazione e della maggiore tassazione applicata nel nostro Paese.