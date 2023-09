Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

Qualcomm ha presentato un nuovo chip della serie Snapdragon: si tratta del nuovo Snapdragon 7s Gen 2, una soluzione destinata a ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato smartphone e, in particolare, nella fascia medio-bassa del mercato.

Si tratta, infatti, di un chip meno potente (sarà necessario attendere i benchmark per quantificare le differenze prestazioni) rispetto al recente Snapdragon 7+ Gen 2, attuale riferimento della gamma Qualcomm per la fascia media del mercato.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2: caratteristiche tecniche

Il nuovo SoC di Qualcomm viene realizzato con un processo produttivo a 4 nm e ha una CPU octa-core con 4 core ad alta potenza e 4 core ad alta efficienza. Al momento, la scheda tecnica pubblicata da Qualcomm non entra nei dettagli in merito alle caratteristiche di questi core.

L’unica informazione disponibile è rappresentata dalla frequenza di funzionamento. I core ad alte prestazioni arrivano a 2,4 GHz mentre i core a basse prestazioni si fermano a 1,95 GHz. Si tratta di core Kryo. La configurazione “4+4” è diversa da quella adottata da Snapdragon 7+ Gen 2 che adotta uno schema “1+3+4” con un core dedicato ai compiti più gravosi (il Cortex X2), 3 core ad alte prestazioie (i Cortex A710) e 4 ad alta efficienza energetica (Cortex A510).

E’ dunque probabile, ma non è certo, che la CPU di Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 sia formata da 4 core Cortex A710 e 4 core Cortex A510.

Il nuovo chip Snapdragon ha una GPU Adreno, ma anche in questo caso non ci sono dettagli ulteriori (ci sarà il supporto ad alcune tecnologie Snapdragon Elite Gaming), e una NPU Hexagon, per i calcoli dell’intelligenza artificiale.

Tra le specifiche troviamo la compatibilità con Quick Charge 4+, per gestire la ricarica veloge dello smartphone senza rischi per la batteria, e un modem Snapdragon X62 5G/LTE 5G con velocità massima di 2,9 Gbps in download (il più potente Snapdragon 7+ Gen 2 ha il Quick Charge 5 e il modem Snapdragon X62 con una velocità massima di 4,4 Gbps in download). C’è anche il Bluetooth 5.2 (invece del 5.3 presente sul 7+ Gen 2).

Gli smartphone dotati del nuovo Snapdragon 7s Gen 2 potranno avere un display fino a Full HD+ a 144 Hz oltre che fotocamere fino a 200 Megapixel, con supporto a configurazioni a tripla fotocamera posteriore e possibilità di registrare video fino al 4K a 30 fps. La memoria RAM compatibile con questo chip è la LPDDR5 fino a 3.200 MHz.

Quando arrivano i primi smartphone con Snapdragon 7s Gen 2

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 è quasi pronto al debutto commerciale. Il chip di Qualcomm, infatti, sarà sul mercato già entro la fine del mese di settembre. Il debutto, come da tradizione, riguarderà il mercato cinese dove è prevista la commercializzazione del nuovo Redmi Note 13 Pro, parte della nuova gamma Redmi Note 13 che sarà presentata il prossimo 21 settembre.

Il nuovo Snapdragon 7s Gen 2 potrebbe diventare un riferimento del mercato, in particolare tra gli smartphone con un prezzo inferiore ai 300 euro, affiancandosi al più potente Snapdragon 7+ Gen 2, presentato lo scorso marzo e già disponibile su diversi modelli, portando (finalmente) al tramonto le precedenti generazioni Snaodragon 6xx e Snapdragon 7xx, ancora usatissime da tutti i produttori di smartphone ma, ormai, decisamente obsolete.