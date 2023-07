Realme 8 5G: con lo sconto il prezzo è stracciato

Acquistare uno smartphone low-cost vuol dire fare delle rinunce in termini di hardware e qualità dei materiali allo scopo di mantenere basso il prezzo e rendere il dispositivo accessibile a tutti. Naturalmente, a lungo andare, questa scelta potrebbe gravare pericolosamente sull’utente che si ritroverà un telefono lento e spesso quasi inutilizzabile dopo appena un anno.

Fortunatamente non è sempre così e, in certi casi, è possibile trovare degli ottimi smartphone economici che sanno fare il loro lavoro, diventando preziosi alleati per la vita di tutti i giorni. Tra questi c’è sicuramente il Realme 8 5G, disponibile in queste ore in super offerta su Amazon.

Realme 8 5G – Processore MediaTek Dimensity 700 – Versione 4/64 GB

Realme 8 5G: scheda tecnica

Il Realme 8 5G ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 700 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite l’acquisto di una scheda MicroSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 48 MP (ƒ/1.8) con autofocus veloce PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (ƒ/2.4) e un sensore per gli scatti macro sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.1). Una scelta quella di Realme che, pur soffrendo l’assenza di un sensore ultra-grandangolare, garantisce scatti discreti, a patto che le condizioni di illuminazione siano buone.

Tra le connessioni troviamo, naturalmente, il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 18W. Infine, il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria realme UI 2.0, che si aggiornerà in automatico a Android 13 alla prima accensione del dispositivo.

Realme 8 5G: l’offerta su Amazon

Il Realme 8 5G è uno smartphone low-cost di buona fattura che, nonostante qualche ovvia mancanza per tenere basso il prezzo, rimane un prodotto interessante, perfetto per l’utilizzo quotidiano tra social e navigazione sul web. Tra le particolarità di questo dispositivo, va segnalata sicuramente l’autonomia che grazie alla batteria da 5.000 mAh e a un processore capace di bilanciare alla perfezione consumi e prestazioni, riesce a garantire un giorno intero di utilizzo intenso, arrivando anche a due giorni facendo qualche attenzione.

Trattandosi di un low-cost il prezzo di listino è di 199 euro, decisamente accessibile per uno smartphone di buona qualità ma che, grazie all’offerta Amazon, scende ulteriormente a 116 euro (-42%, -83 euro) e con un prezzo così non si può che cedere alla tentazione di acquistare un nuovo smartphone.

