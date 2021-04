Realme 8 arriva in Italia: quanto costa

Realme 8 arriverà anche in Italia, così come sul mercato europeo. La data da segnare in calendario è quella di maggio, quando sia la versione 4G LTE che quella 5G (qui i dettagli sul modello) debutteranno ufficialmente negli shop fisici e digitali del Paese. Dalla sua parte, un comparto tecnico interessante e un prezzo davvero contenuto.

Con le due varianti dello stesso smartphone, Realme porta sotto i riflettori due modelli di fascia media dalle caratteristiche di tutto riguardo. Ricchi di dettagli, i device puntano su prestazioni soddisfacenti durante tutto l’arco della giornata, anche grazie alla batteria molto capiente e il supporto alla ricarica rapida. In particolare, con la variante 5G sbarca in Europa il nuovo chip prodotto da MediaTek, realizzato seguendo il processo produttivo a 7nm. Il tutto è racchiuso in una scocca che privilegia elementi di design, come le finiture eleganti e particolarmente accattivanti realizzate grazie a lavorazioni di alto livello.

Realme 8, caratteristiche tecniche

È la versione base tra i due prodotti dell’azienda ma non per questo meno interessante, anzi al contrario. Realme 8 dispone di uno schermo Super AMOLED da 6.4 pollici e risoluzione FHD+, oltre a un processore MediaTek Helio G95. Tre le combinazioni RAM/spazio di archiviazione disponibili: 4GB/128GB, 6GB/128GB e 8GB/128GB.

Potente è la batteria: 5000mAh, con supporto alla rapida Dart a 30W. Il modello con connettività 4G LTE può contare, poi, su un comparto fotografico a quattro sensori con il principale da 64MP e f/1,79, una lente ultra grandangolare da 8MP e angolo di visione a 119°, oltre alla combinazione macro e ritratti (b/n) con f/2,4. Su questo dispositivo, il sensore è posizionato sotto lo schermo mentre il sistema operativo adottato è realme UI 2.0, basato su Android 11.

Realme 8 5G, caratteristiche tecniche

Il modello con connettività 5G e dualSIM è dotato di uno schermo da 6.5 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 90Hz e un rapporto display/scocca del 90,5%, quindi particolarmente ampio. A guidare il tutto, il già citato processore MediaTek Dimensity 700 5G.

Le combinazioni RAM e spazio di archiviazione, invece, sono due: 4GB/128GB e 8GB/128GB, espandibili fino a 1TB grazie allo slot dedicato alle microSD. Interessante la possibilità di trasformare una parte della ROM in RAM, con un’estensione da 5GB e 11GB in base ai due tagli.

La batteria da 5000mAh sfrutta la ricarica rapida a 18W grazie al caricabatterie presente nella confezione. Secondo Realme, il dispositivo è in grado di ridurre il dispendio energetico del 30% grazie alla tecnologia Smart 5G Power Saving. Il sistema operativo è realme UI 2.0, basato su Android 11.

Per le fotografie, sul lato frontale è presente una fotocamera da 16MP AI, mentre sul retro di Realme 8 5G è presente una configurazione ridotta rispetto a Realme 8 4G LTE, con sensore da 48MP f/1,8, più una coppia dedicata ai ritratti (b/n) e alle foto macro. Cinque i filtri disponibili per le foto notturne. Completano la dotazione il lettore delle impronte digitali sulla scocca laterale e i sistemi di gestione che ottimizzano la CPU e Smart 5G, che consente il passaggio in automatico al 4G quando non è presente la disponibilità della rete veloce.

Realme 8 4G LTE e 5G, prezzi

Lo smartphone Realme 8 4G LTE arriverà nei negozi europei a maggio in tre colori: Cyber Black, Cyber Blue e Punk Black; i prezzi non sono ancora stati resi noti ma quelli attuali, per il mercato indiano, partono da circa 166 euro per il modello da 4GB/128GB e arrivano a circa 177 e 188 euro rispettivamente per le varianti da 6GB/128GB e 8GB/128GB. Anche Realme 8 5G sarà disponibile in Europa a partire da maggio, ma in due colorazioni differenti, Supersonic Black e Supersonic Blue, con un prezzo di partenza di 199 euro.