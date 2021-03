Realme 8 Pro ha la fotocamera da 108 MP a partire da 259 euro

Come previsto, e come annunciato nei giorni scorsi dalla stessa Realme, è arrivato anche sul mercato italiano ed è già in vendita Realme 8 Pro, uno smartphone molto particolare per le sue caratteristiche tecniche. Per definirlo con pochissime parole potremmo parlare di un device medio basso con una fotocamera da top di gamma.

A fronte di una piattaforma basata sul Soc Qualcomm Snapdragon 720G, nato per la fascia medio bassa del mercato, questo smartphone presenta anche un comparto fotografico posteriore con ben 4 sensori e il principale è addirittura il Samsung ISOCELL Bright HM2 da 108 MP, risoluzione riservata fino all’anno scorso a pochi top di gamma dal prezzo elevato. E, a proposito di prezzo, questo Realme 8 Pro parte da un prezzo decisamente accattivante: 279 euro per la versione con meno memoria, 299 euro per quella con più RAM. Ma per il lancio, dal 24 al 30 marzo, i due modelli sono in vendita su Amazon a 259 euro e 279 euro.

Realme 8 Pro: la scheda tecnica

Realme 8 Pro è, fotocamera a parte, uno smartphone medio a tutti gli effetti: SoC Snapdragon 720G, non compatibile con il 5G, schermo da 6,43 pollici AMOLED piatto con risoluzione FHD+ e 1.000 nit di luminosità.

Refresh standard: niente 90 o addirittura 120 Hz, ma il sensore delle impronte è sotto lo schermo. I tagli di memoria disponibile sono due 6/128 GB e 8/128 GB, mentre la batteria è da 4.500 mAh e ha una chicca per uno smartphone di questa fascia: la ricarica a ben 50 Watt, con tanto di caricatore in confezione da addirittura 65 Watt.

Nuovo Realme 8 Pro con 6/128 GB di memoria e fotocamera da 108 MP

Realme 8 Pro: le fotocamere

Le caratteristiche tecniche fin qui elencate fanno del Realme 8 Pro un device medio molto equilibrato, con un buon prezzo di vendita. La differenza, come accennavamo, la fanno le fotocamere.

All’anteriore, in un notch a foro in alto a sinistra, c’è una selfie cam da 16 MP con sensore Sony IMX471. Dietro c’è un sensore principale 108 MP Samsung ISOCELL Bright HM2 da 108 MP con apertura f/1.88 affiancato da ungrandangolo (119 gradi) da 8 MP f/2.25, una lente macro con sensore da 2 MP f/2.4 e un sensore di profondità in bianco e nero da 2 MP f/2.4.

Realme 8 Pro, quindi, è il primo smartphone a portare il sensore fotografico Samsung da 108 MP su un dispositivo che costa meno di 300 euro. E questo, molto probabilmente, sarà il suo vero punto di forza.

Nuovo Realme 8 Pro con 8/128 GB di memoria e fotocamera da 108 MP