Realme 9, il prezzo crolla definitivamente: è un affare

Il Realme 9 5G è uno smartphone low-cost, per l’utilizzo quotidiano tra social e messaggistica, e su Amazon è possibile acquistare il dispositivo in super sconto

Acquistare uno smartphone low-cost può essere un’operazione decisamente impegnativa, anche perché il mercato pullula di dispositivi economici ma dalla qualità discutibile che, presto o tardi, finiranno per diventare inutilizzabili o, addirittura, spegnersi per sempre. Del resto è il prezzo da pagare per chi sceglie uno smartphone economico che, per ovvie ragioni, rimane comunque una soluzione estremamente limitata.

Ma questo non è un discorso sempre vero e spesso è possibile restare piacevolmente sorpresi anche dagli smartphone entry-level come il Realme 9 5G. Parliamo di un dispositivo economico, certo, ma che si è dimostrato affidabile grazie ad una scheda tecnica equilibrata. Se a questo aggiungiamo l’offerta su Amazon che porta il prezzo del dispositivo poco sotto i 150 euro, allora non bisogna avere dubbi e procedere immediatamente all’acquisto.

Realme 9 5G – Chip Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 4/128 GB

Realme 9 5G: scheda tecnica

Il Realme 9 5G ha un display da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G, a cui si affiancano 4 GB di RAM e, in questo caso, 128 GB di spazio di archiviazione.

C’è anche la funzione per la Virtual RAM che consente all’utente di ottenere fino a un massimo di 3 GB di RAM aggiuntiva attingendo (se disponibile) dalla memoria di archiviazione del dispositivo.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP (f/1.8), un sensore da 50 MP (f/2.4) dedicato agli scatti macro e un ulteriore sensore sempre da 50 MP (f/2.4) per le foto in bianco e nero. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.05). Una soluzione discreta quella scelta da Realme che riesce a garantire anche scatti di buon livello, a patto che ci siano buone condizioni di luce.

Tra le connessioni troviamo, ovviamente, il 5G, il WiFi 5, Il Bluetooth 5.2 e i diversi sistemi di rilevamento della posizione tramite satelliti. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 18W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria realme UI 3.0.

Realme 9 5G: l’offerta Amazon

Il Realme 9 5G è un telefono low-cost, è vero, ma rappresenta la scelta ideale per chi ha bisogno di un dispositivo semplice da usare per le attività quotidiane. Il prezzo di listino è di 279, 99 euro ma, grazie all’offerta su Amazon, è possibile acquistare il Realme 9 5G a 149 euro (-47%, -130 euro). Uno sconto decisamente interessante, perfetto per chi ha bisogno di acquistare un nuovo smartphone ed è in attesa di trovare la congiunzione giusta tra qualità e risparmio.

