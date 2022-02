Realme 9 arriva in Italia con 3 modelli già in offerta

La nuova gamma di smartphone medi economici Realme 9 è arrivata in Europa, Italia compresa. I modelli, come previsto, sono 3: Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+. Il primo dei tre rinuncia al 5G per offrire un prezzo veramente basso, mentre gli altri due hanno caratteristiche tecniche via via superiori, pur mantenendo un prezzo competitivo. Dei tre smartphone, ad esempio, solo Realme 9 Pro+ ha lo schermo AMOLED.

A leggere la scheda tecnica si capisce subito che Realme ha creato tre modelli molto equilibrati, destinati agli utenti che alle prestazioni preferiscono il prezzo ma non vogliono scendere più di tanto a compromessi. La qualità dei tre prodotti è buona, l’affidabilità di Realme (che fa parte dello stesso gruppo industriale di Oppo e OnePlus) non è discutibile, il prezzo è centrato su quanto viene offerto. Nessun fronzolo, quindi, per i tre Realme 9: nemmeno dal punto di vista estetico. Realme nei giorni scorsi aveva annunciato la disponibilità, per questa serie di smartphone, di un colore cangiante chiamato “Chameleon“, camaleonte, che al momento non è ancora disponibile in Italia. I colori disponibili al lancio sono cinque: nero, nero “midnight“, blu, blu “sunrise" e verde.

Gamma Realme 9: caratteristiche tecniche

I chip scelti per le tre versioni, nell’ordine dal meno al più evoluto, sono: Qualcomm Snapdragon 680 4G, Qualcomm Snapdragon 695 5G e MediaTek Dimensity 920 5G. Su Realme 9i troviamo 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB. Su Realme 9 Pro troviamo una configurazione da 8GB/128 GB mentre su Realme 9 Pro+ troviamo 8GB/256 GB.

Per qunato riguarda gli schermi, invece, su Realme 9i troviamo LCD di tipo IPS con risoluzione Full HD+, da 6,6 pollici, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Su Realme 9 Pro il pannello, identico al precedente, ha un refresh fino a 120 Hz, mentre Realme 9 Pro+ ha uno schermo da 6,4 pollici, ma di tipo Super AMOLED e a 90 Hz.

Passando alle fotocamere, invece, su Realme 9i troviamo una principale da 50 MP f/1,8 affiancata da un sensore bianco e nero per i ritratti da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP, mentre la fotocamera anteriore è una 16 MP. Su Realme 9 Pro cambia tutto, con una configurazione 64+8+2 MP (identica la frontale da 16 MP) Su Realme 9 Pro+ si cambia di nuovo: posteriore da 50+8+2 MP, frontale da 16 MP.

Infine, la batteria: Realme 9i ha un accumulatore da 5.000 mAh con ricarica rapida Dart da 33 W, Realme 9 Pro pure, mentre Realme 9 Pro+ ha una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 60 watt. Tutti e tre i modelli sono dotati di porta USB-C e jack audio da 3,5 mm.

Gamma Realme 9: disponibilità e prezzi

I tre nuovi smartphone sono già disponibili in Italia, sia sul sito ufficiale di Realme che su Amazon. Realme 9i ha un prezzo di partenza di 199,99 euro, Realme 9 Pro parte da 329,99 euro (ma è già in offerta a 279,99 euro) e Realme 9 Pro+ parte da 399,90 euro (ma è in offerta a 349,99)

Realme 9i – Versione 4/64 GB

Realme 9 Pro – Versione 6/128 GB

Realme 9 Pro+ – Versione 6/128 GB