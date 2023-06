Realme 11 Pro global ufficiale: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme ha annunciato l’uscita globale degli attesissimi Realme 11 Pro e Realme 11 Pro Plus, che finalmente arriveranno anche nei mercati esteri. Si parte dal mercato indiano, dove questi smartphone di fascia medio-alta saranno disponibili a partire dal prossimo 15 giugno. Poche le differenze tra i due modelli che condividono buona parte della scheda tecnica con la versione Plus che ha un comparto fotografico più performante e una colorazione in più rispetto al fratello minore.

Realme 11 Pro: caratteristiche e prezzo

La versione global del Realme 11 Pro ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate 120 Hz. Lo smartphone è compatibile anche con i contenuti in HDR10+.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7050 con 8 o 12 GB di RAM e due tagli di memoria con: 256 e 512 GB. C’è la funzione Dynamic RAM che consente di aggiungere fino a un massimo di 12 GB di RAM attingendo alla memoria interna del telefono, se disponibile.

Il comparto fotografico, che già nella versione per il mercato cinese è considerato il vero punto di forza di questo telefono, ha un sensore principale da 108 MP (f/1.7) con stabilizzatore ottico (OIS) e uno da 2 MP (f/2.4) da utilizzare per la profondità. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 MP (f/2.45).

Le connessioni includono il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.2, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. C’è anche il chip NFC, indispensabile per i pagamenti contactless.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh e la ricarica cablata da 67W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 4.0.

La versione Global del Realme 11 Pro sarà disponibile in due colori: Sunrise Beige e Astral Black. Al momento le informazioni per il prezzo e la disponibilità fanno riferimento solo al mercato indiano, dove abbiamo:

Realme 11 Pro – 8/128 GB: 23.999 rupie (271€)

Realme 11 Pro – 8/256 GB: 24.999 rupie (282€)

Realme 11 Pro – 12/256 GB – 27.999 rupie (316€)

Realme 11 Pro Plus: caratteristiche e prezzo

La versione global del Realme 11 Pro Plus, condivide con il fratello minore buona parte della scheda tecnica tra cui il display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Non manca nemmeno in questo caso la compatibilità con l’HDR10+.

Anche il processore è lo stesso dell’altro modello: un MediaTek Dimensity 7050 a cui stavolta si affiancano solo 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Possibile anche in questo caso utilizzare la funzione Dynamic RAM per espandere la RAM del dispositivo sfruttando lo spazio di archiviazione disponibile.

Cambia il comparto fotografico e il Realme 11 Pro Plus ha un sistema a tre fotocamere con un sensore principale da 200 MP (f/1.69) con OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per la profondità da 2 MP (f/2.4). La selfiecamera, invece, è da 32 MP (f/2.45).

Anche la connettività resta invariata e sullo smartphone troviamo 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C e il chip per NFC. Stesso discorso per la batteria da 5000 mAh ma in questo caso la ricarica sale a 100 W di potenza. Il sistema operativo è sempre Android 13 con interfaccia Realme UI 4.0.

Realme 11 Pro Plus sarà disponibile in tre colori: Sunrise Beige, Oasis Green e Astral Black. Anche in questo i prezzi sono quelli per il mercato indiano con: