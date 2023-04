Realme 9, prezzo mai visto prima: oggi è un affare per tutti

Da oggi su Amazon troviamo tantissime offerte interessanti sugli smartphone realme. L’azienda cinese è diventata oramai un punto di riferimento anche per il mercato italiano grazie a dispositivo con caratteristiche top e un prezzo contenuto. Prezzo che diventa eccezionale grazie allo sconto del 38% che troviamo su Amazon per il realme 9, uno dei dispositivi più rappresentativi lanciati nell’ultimo anno dal colosso cinese. Sconto del 38% che fa crollare il prezzo al minimo storico e fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. Si tratta di una super promo: il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e al momento si tratta di una delle migliori offerte che possiate trovare sul web per uno smartphone lowcost.

Sebbene il prezzo possa far pensare ad altro, il realme 9 ha una scheda tecnica da vero medio di gamma, compreso un processore Snapdragon con modem 5G integrato. Interessante anche la presenza di uno schermo con refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Nella parte posteriore è presente una fotocamera professionale da 50MP che assicura ottimi scatti. Insomma, uno smartphone completo e che oggi troviamo a un prezzo mai visto prima. Approfittatene subito.

Realme 9: la scheda tecnica

Se siete alla ricerca di uno smartphone equilibrato e che si adatta a qualsiasi situazione, il realme 9 è quello che fa per voi. Prezzo da entry level, caratteristiche da medio di gamma e anche qualcosa in più. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Fin dallo schermo si capisce immediatamente che si ha a che a fare con uno smartphone top. Il display AMOLED ha una diagonale da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido con le app social e i videogame (caratteristica che solitamente troviamo solo sui dispositivi di fascia superiore). Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 695 (con modem 5G), 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. In caso di bisogno c’è la possibilità dell’espansione dinamica della RAM, con 3 GB extra di RAM virtuale che aumenta la potenza a disposizione.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera con sensore professionale da 50MP, fotocamera macro e obiettivo per ritratti in bianco e nero. Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale puoi scattare ottime immagini anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Sulla scocca laterale troviamo anche lo scanner per le impronte digitali per sbloccare immediatamente lo smartphone.

Realme 9 in offerta su Amazon al minimo storico: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata e minimo storico per il realme 9. Oggi lo troviamo a un prezzo di 174,45€, con uno sconto eccezionale del 38%. Per uno smartphone si tratta di una delle migliori promo disponibili sul sito di e-commerce. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il dispositivo è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Il numero di richieste è elevatissimo, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

