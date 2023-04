Realme 9 Pro+, con lo sconto è ancora più conveniente

E’ ancora possibile, nel 2023, comprare un buon telefono Android senza spendere un capitale? Uno smartphone di fascia media, con uno schermo di qualità e una fotocamera in grado di fare belle foto? Sì, è possibile, ma è meglio cercarlo tra i modelli dell’anno scorso, meglio ancora tra le offerte di Amazon. E, cercando, in questi giorni si troverà Realme 9 Pro+, un telefono arrivato in Italia nel febbraio del 2022 con una scheda tecnica di buon livello e un prezzo, all’epoca, convincente. Oggi è in sconto ed è proprio l’esempio di un buon telefono Android che non costa un capitale.

Realme 9 Pro+ – MediaTek Dimensity 920 – Versione 6/128 GB

Realme 9 Pro+: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per Realme 9 Pro+ 5G è il MediaTek Dimensity 920 abbinato a 6 GB di memoria RAM e a ben 256 GB di storage. Il display, di tipo Super AMOLED, misura 6,4 pollici, ha la frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di picco di 600 nit. Il lettore per le impronte digitali è integrato sotto il pannello e il vetro è protetto da Corning Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico è piuttosto equilibrato e saprà accontentare tutti. Infatti, sul retro del telefono sono stati collocati tre sensori: il principale, cioè il Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8) con OIS, lo stabilizzatore ottico che da tempo è adottato anche su smartphone di fascia alta, il sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e il sensore macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate è da 16 MP.

L’audio è stereo ed è presente anche la presa il jack da 3,5 mm che piacerà a chi è abituato a usare gli auricolari con filo. Non mancano il WiFi6, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless.

Completa la scheda tecnica la batteria da 4.500 mAh e la ricarica veloce SuperDart da 60W che promette di fare lo 0-100% in 44 minuti.

Realme 9 Pro+ 5G: l’offerta Amazon

Realme 9 Pro+ 5G è stato portato in Italia all’inizio del 2022 con un prezzo di listino di 399,99. All’epoca era il prezzo giusto, con questa scheda tecnica, ma oggi chiaramente no. Oggi il prezzo giusto è quello dell’offerta Amazon in corso: 281 euro (-30%, -118,99 euro). A 280 euro Realme 9 Pro+ ha moltissimo senso, perché è un buon medio con connessione 5G e schermo AMOLED, dotato tra l’altro di una buona fotocamera principale.

