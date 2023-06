Realme 9 Pro+ 5G: lo sconto Amazon è stratosferico

Trovare uno smartphone di fascia media affidabile, performante e che non costi cifre esagerate è molto più complesso di quello che possa sembrare. Se da un lato questa fascia di prezzo è affollata di dispositivi più o meno competitivi, dall’altro è anche vero che i recenti rincari hanno costretto le aziende a rivedere il listino prezzi al rialzo, proponendo cifre ogni mese più alte, che potrebbero scoraggiare i consumatori.

Tuttavia, spesso capita di imbattersi in offerte interessanti, come quella proposta da Amazon per il Realme 9 Pro+ 5G, uno smartphone intermedio ma con tutte le carte in regola per conquistare il grande pubblico: un processore di buon livello di MediaTek con modem 5G integrato, un comparto fotografico con la fotocamera principale da 50 MP con OIS, una batteria capiente che assicura almeno una giornata piena di utilizzo. Con una scheda tecnica del genere abbinata all’ottima promozione di Amazon, che garantisce un 39% di sconto sul prezzo di listino, trovare di meglio è quasi impossibile.

Realme 9 Pro+ 5G – MediaTek Dimensity 920 – Versione 6/128 GB

Realme 9 Pro+ 5G: scheda tecnica

Il Realme 9 Pro+ 5G ha un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione 1.080×2.400 pixel e refresh rate a 90Hz. Il processore scelto dall’azienda è un MediaTek Dimensity 920 5G a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Non manca nemmeno la Dynamic RAM Expansion che consente di aumentare fino a un massimo di 5 GB di RAM virtuale andando ad attingere alla memoria interna del dispositivo, se disponibile.

Il comparto fotografico è piuttosto interessante e comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS, la più efficace), uno ultra-grandangolare da 8MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP. In questo caso Realme ha optato per un sistema di fotocamere piuttosto completo, perfetto per gli utenti che cercano un dispositivo in grado di scattare foto di buona qualità e che abbia diverse modalità di scatto aiutate dall’intelligenza artificiale.

Tra le connessioni, non manca naturalmente il 5G e oltre a questo c’è il WiFi 6, Bluetooth 5.2 e le varie soluzioni per la localizzazione della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, che è sempre più usato per pagare nei negozi con il cellulare.

La batteria in dotazione è da 4.500 mAh e con ricarica cablata da 60W di potenza. Si tratta di una potenza molto elevata, non solo per la fascia di mercato ma anche in assoluto. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria Realme UI.

Realme 9 Pro+ 5G: l’offerta Amazon

Realme 9 Pro+ 5G è uno smartphone di buona qualità, perfetto per chi cerca un dispositivo per le attività quotidiane. Il prezzo di listino è di 399,99 euro ma grazie all’ottima offerta di Amazon è possibile acquistarlo in sconto a 244,19 euro (-39%, -155,80 euro) e a un prezzo così difficilmente si può trovare di meglio tra i dispositivi della stessa categoria: sotto i 300 euro, infatti, pochissimi telefoni hanno il 5G e una ricarica così veloce.

Realme 9 Pro+ 5G – MediaTek Dimensity 920 – Versione 6/128 GB