Realme Buds Air 2: le cuffiette wireless a prezzo stracciato per 4 giorni

Nello sterminato mercato delle cuffiette wireless non si contano i prodotti di bassa qualità venduti a prezzi irrisori su Amazon e su altri store, online e fisici, ma la qualità di questi dispositivi è solitamente paragonabile al prezzo: bassissimi entrambi. Oggi per comprare un paio di cuffiette wireless di qualità accettabile, infatti, bisogna spendere almeno 50 euro.

Sotto i 50 euro se ne trovano tantissime, ma qualità e affidabilità non sono spesso all’altezza delle aspettative di chi le compra credendo di aver fatto un affare e, invece, alla fine ha comprato solo un prodotto di bassa qualità ad un basso prezzo. Prodotti del genere a qualcuno possono anche andare bene, naturalmente, ma chi cerca un paio di cuffiette che durino nel tempo, con una discreta cancellazione del rumore, una batteria che le tenga accese per un tempo realmente utile all’utente, allora deve guardare ai modelli venduti alla cifra che vi abbiamo già detto. Oppure deve avere la pazienza di aspettare l’offerta giusta e la velocità di prenderla al volo quando l’offerta arriva. Come nel caso delle cuffiette wireless Realme Air 2, che costano proprio 50 euro ma per i prossimi 4 giorni si possono comprare a molto meno su Amazon. Era quello che volevate, no?

Realme Buds Air 2: come sono fatte

Le Buds Air 2 di Realme hanno dalla loro un marchio affidabile: Realme (che fa parte del gruppo OPPO). Sono delle cuffiette di tipo true wireless con connessione Bluetooth 5.2 e cancellazione attiva del rumore (ANC) che arriva fino a 25 decibel, un valore niente male, effettuata dal nuovo chip R2 in tempo reale. Il risultato è che l’orecchio resta ben isolato dall’esterno, a meno che non venga attivata la modalità trasparenza.

I driver sono da 10 millimetri, con boost delel frequenze basse, la latenza nella risposta è di 88 millisecondi. C’è un doppio microfono per usare queste cuffiette per le telefonate con la cancellazione del rumore attivata, funzione utilissima per eliminare dalle chiamate il rumore della metropolitana, del traffico, di un aereo che passa o semplicemente della folla che ci circonda in città.

Infine, c’è la certificazione IPX5: queste cuffiette resistono al sudore, agli schizzi d’acqua, alla pioggia. Realme dichiara fino a 25 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica, che può ricaricare 120 minuti di ascolto in soli 10 minuti.

Realme Buds Air 2: l’offerta Amazon

Le Realme Buds Air 2, quindi, sono cuffie dotate di tutto ciò che l’utente oggi si aspetta di trovare in un prodotto di questo tipo, al prezzo che si aspetta di pagare: 50 euro di listino. Un prezzo ritenuto assolutamente consono da chi lo ha già pagato, visto che tutte le recensioni degli utenti puntano sull’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Meglio ancora, però, se le paghiamo assai meno e quindi ben venga l’offerta in corso su Amazon: appena 35 euro (-15 euro, -30%), ma purtroppo solo per 4 giorni.

Realme Buds Air 2 – Cuffiette Bluetooth True Wirless con Cancellazione Attiva del Rumore (ANC)