Realme Buds Air 5 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme ha presentato ufficialmente gli auricolari true wireless Buds Air 5 Pro, al momento riservate al mercato cinese e disponibili a partire dal 23 maggio. Questo nuovo modello è l’evoluzione diretta dei precedenti Realme Buds Air 3 (in foto), usciti ormai più di un anno fa e con il quale condividono buona parte del design. Come al solito, poiché in Cina il numero 4 si dice porti sfortuna, è stato saltato a piè pari.

I nuovi auricolari promettono migliori performance rispetto ai precedenti, a partire da una rinnovata modalità per la cancellazione del rumore (ANC) che arriva a sottrarre fino a 50 dB. Un dettaglio da non sottovalutare perché, in questa fascia di prezzo, è difficile trovare prodotti che sappiano fare di meglio.

In sintesi Realme ha realizzato un prodotto di fascia media, che promette prestazioni più che discrete e a un prezzo davvero interessante.

Realme Buds Air 5 Pro: scheda tecnica

Le nuove Realme Buds Air 5 Pro hanno driver audio dinamici da 11 mm (woofer) e driver secondari da 6 mm (tweeter), con risposta in frequenza di 20-40 kHz. Garantita anche la compatibilità con i formati audio in alta definizione LDAC e Hi-Res. Integrata negli auricolari true wireless anche la tecnologia per l’audio spaziale 3D che promette un’esperienza d’ascolto più coinvolgente e immersiva.

Ma il vero punto di forza di questo dispositivo è la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 50 dB, un grandissimo valore aggiunto per un device di questa categoria che, generalmente, non raggiunge supera i 40 dB. Stando alle indicazioni di Realme, questi valori sono possibili grazie al sistema interno dei Buds Air 5 Pro che sfrutta l’intelligenza artificiale e i sei microfoni integrati negli auricolari.

La batteria è da 60 mAh per le cuffie e l’azienda promette fino a 11 ore di riproduzione senza ANC, che salgono fino a un massimo di 40 ore utilizzando anche la custodia per la ricarica. La connessione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.3, con la possibilità di connettere le Realme Buds Air 5 Pro con due dispositivi contemporaneamente.

Presente la modalità Super Low Latency Gaming Mode 40 ms, pensata per ottenere una risposta più immediata delle cuffie durante le sessioni di gaming. C’è infine la certificazione IPX5 che attesta la resistenza del dispositivo agli schizzi d’acqua e al sudore.

Realme Buds Air 5 Pro: quanto costano

Gli auricolari true wireless Realme Buds Air 5 Pro saranno disponibili in esclusiva per il mercato cinese a partire dal prossimo 23 maggio, con i preordini già aperti sul sito ufficiale dell’azienda. Saranno acquistabili in due colorazioni (Sunrise City e Starry Night Black) al prezzo di 399 yuan che, al cambio attuale, sarebbero pari a circa 52 euro.

Non c’è modo di sapere se questo prezzo sarà in linea con quello previsto per l’uscita in Europa anche perché, al momento, non ci sono ancora indicazioni sull’arrivo del prodotto sui mercati internazionali. Ricordiamo, però, che le precedenti Realme Buds Air 3 sono arrivate anche in Italia, ad un prezzo di listino di 59,99 euro.