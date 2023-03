Realme C55: ecco quando arriva in Italia

Il Realme C55, sarà presentato in Italia il prossimo 22 marzo a Milano. L’annuncio ufficiale arriva dalla stessa azienda che poche settimane fa ha fatto debuttare il dispositivo in Indonesia.

Il Realme C55 è tra gli smartphone più attesi di questa prima parte del 2023 poiché pur essendo un telefono con una scheda tecnica di fascia medio bassa apporta una novità molto particolare nel mondo Android, cioè la "Mini Capsule". Con questo termine, Realme, indica il notch ovale e allungato (a forma di pillola) che abbiamo visto sugli ultimi dispositivi di Apple, gli iPhone 14. I paragoni terminano qui, perché le prestazioni tra i due dispositivi sono diverse ma la novità certamente distinguerà il Realme C55 da tutto il resto dei telefoni di fascia medio bassa.

Realme C55: caratteristiche tecniche

Realme C55 è uno smartphone di fascia medio-bassa, che ha a bordo il SoC MediaTek Helio G88 con modem 4G abbinato a due diverse configurazioni di RAM e storage: la prima 6/128 GB e la seconda 8/256 GB con la possibilità, per entrambi i tagli di espandere la memoria di archiviazione fino a 1 TB con scheda MicroSD.

Il display di tipo LCD con risoluzione FHD+, misura 6,72 pollici, ha la frequenza di aggiornamento di 90 Hz e picco di luminosità di 680 nit. Il lettore per le impronte digitali si trova lateralmente al pannello.

Sul retro del Realme C55 sono state collocate due fotocamere, la principale che consiste in un sensore da 64 MP e un secondo sensore per la profondità da 2 MP.

Veniamo alla parte più interessante del Realme C55 che si trova nella parte anteriore del dispositivo: il notch dentro cui si trova anche la fotocamera per selfie e videochiamate da 8 MP, un foro allungato e di forma ovale. Realme lo ha chiamato "Mini Capsule" e richiama vagamente il notch Dynamic Island che troviamo nella parte anteriore degli iPhone 14 di Apple. Questo spazio è usato da Realme C55 per mostrare informazioni, come lo stato della ricarica della batteria e alcune notifiche dalle app.

Chiudono la scheda tecnica le connessioni tra cui WiFi 5, Bluetooth 5.2 e NFC per i pagamenti contactless e la batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 33W.

Realme C55: disponibilità e prezzi

Il Realme C55 sarà presentato all’Europa durante l’evento ufficiale che si terrà a Milano il prossimo 22 marzo. Non conosciamo però ancora il prezzo per il mercato italiano. In Indonesia, Paese in cui il telefono è in vendita, questi sono i prezzi:

Realme C55 versione 6/128 GB: 152 euro circa

Realme C55 versione 8/256 GB: 183 euro circa

In Italia, il Realme C55 non avrà i prezzi dell’Indonesia, ma sicuramente sarà molto conveniente.