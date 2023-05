Realme C55, il nuovo entry level è già scontato su Amazon

Arrivato in Italia lo scorso marzo, il Realme C55 è un ottimo telefono entry level a cui non manca nulla per far felice una enorme fetta degli utenti: quelli che non cercano un top di gamma, né un telefono dotato di funzioni all’avanguardia, né prestazioni super con i videogiochi, né foto e video da premio internazionale.

Relame C55 è un telefono concreto, che ha ciò che serve per l’uso di tutti i giorni, fatto di email, un po’ di social, WhatsApp e Messenger, navigazione su Internet e qualche foto punta e scatta. Per chi usa il cellulare in questo modo, Realme C55 è l’ideale anche perché costa poco. E costa ancor meno grazie all’offerta in corso su Amazon, che risicchia ancora qualche euro al prezzo finale portandolo sotto la soglia psicologica dei 200 euro.

Realme C55 – MediaTek Helio G88 – Versione 6/128 GB

Realme C55: caratteristiche tecniche

Realme C55 ha il processore MediaTek Helio G88, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB tramite microSD. E’ anche possibile usare parte della memoria di archiviazione come RAM virtuale, per un totale di 16 GB tra RAM fisica e virtuale.

Il display è di tipo LCD, con risoluzione 1.080×2.400 pixel, misura 6,72 e la frequenza di aggiornamento è di 90 Hz, il picco di luminosità massima è di 680 nit. Il lettore per le impronte digitali è collocato lateralmente.

Sul retro del telefono sono stati collocati due sensori fotografici, il sensore principale da 64 MP e il sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore nel notch centrale è da 8 MP.

Tra le connessioni, visto il chip utilizzato per questo smartphone, manca il 5G mentre ci sono Bluetooth 5.2, WiFi 5, chip NFC per i pagamenti contactless e c’è anche la presa per il jack da 3,5 millimetri utile a chi ama ascoltare musica con le cuffie cablate.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 33W, che in questa fascia di prezzo non sono pochi e, secondo le specifiche del produttore, in 29 minuti si ottiene il 50% della carica totale.

Il design di questo smartphone è molto curato, e la scelta di usare plastiche rigide per la scocca ha permesso di limitare moltissimo il peso: Realme C55, infatti, sfiora i 190 grammi nonostante le dimensioni di 165,6×75,9×7,9 millimetri.

Realme C55: l’offerta Amazon

Realme C55 è arrivato in Italia da qualche mese al prezzo di listino di 219,99 euro, quindi molto basso rispetto alla media 2023. A questo prezzo estremamente vantaggioso, però, si aggiunge l’offerta attuale su Amazon che porta Realme C55 a costare solo 199,99 euro (-9%, – 20 euro).

Si tratta di un ottimo prezzo e di una eccellente occasione per chi è alla ricerca di un telefono semplice, senza fronzoli, facile da usare e che costi poco ma senza sacrificare troppo la qualità e la scheda tecnica.