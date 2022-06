Realme GT 2 Master Explorer Edition in arrivo con tutto ciò che serve a un top

Realme GT 2 Master Explorer Edition è una delle novità più attese dell’estate. Si iniziano a intravedere le prime specifiche tecniche, tra cui la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Notizie, però, tutte ancora da confermare sebbene le prime tracce ufficiali, siano state intercettate sul database TEENA, ente cinese per le certificazioni dei dispositivi radio.

La nuova versione del Realme GT 2 Master Explorer Edition, si presenta come una evoluzione del telefono lanciato lo scorso anno: il Realme GT Explorer Master Edition (in foto) visto nel 2021 in due versioni, la prima con a bordo il Qualcomm Snapdradon 888 e l’altra con il Qualcomm Snapdragon 778G. Del nuovo dispositivo, invece, abbiamo molte indiscrezioni e poche certezze, come il nome in codice: RMX3551. A darne notizia è il leaker @DCS, Digital Chat Station, come al solito sul social cinese Weibo. Le indiscrezioni riguardano sia il SoC sia la tipologia di display, comparto fotocamere e ricarica ultra rapida della batteria. Da queste prime specifiche tecniche, se confermate, si intuisce il nuovo telefono Realme GT2 Master Explorer edition si presenterà come top di gamma assoluto con una scheda tecnica impreziosita da componenti di ultimissima generazione.

Realme GT 2 Master Explorer Edition: come sarebbe

Il SoC a bordo del Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà, quasi certamente, il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 prodotto dalle fonderie TSMC a partire proprio da giugno.

Le memorie abbinate saranno 8/128 GB o 12/256 GB, non sappiamo se espandibili con schedina microSD. Il display sarebbe decisamente ampio e di alta qualità: 6,7 pollici, AMOLED Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sul retro sarebbero collocate tre fotocamere di cui due da 50 MP: un sensore principale provvisto di OIS, lo stabilizzatore ottico, e un sensore ultra grandangolare. Il terzo sensore sarebbe poco più di un dettaglio estetico, considerato che è da 2 MP. La fotocamere anteriore nel notch sarebbe da 16 MP.

La batteria prevista è da 5000 mAh con ricarica da ben 100 W, anche se c’è chi sostiene che ci sarebbe una versione da 150 W come su Realme GT Neo 3. Il sistema operativo è certamente Android 12 con interfaccia realme UI 3.0.

Realme GT 2 Master Explorer Edition: disponibilità e prezzo

Del Realme GT 2 Master Explorer Edition sappiamo che dovrebbe arrivare nel secondo semestre del 2022, dunque da luglio in poi, con il debutto in Cina e successivamente nel resto del mondo.

Difficile ipotizzare un prezzo credibile, perché la scheda tecnica di quest’anno è parecchio più "robusta" di quella dell’anno scorso.