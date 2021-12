Realme GT 2 Pro sarà un top di gamma realmente premium

Nel 2022 le aziende che progettano top di gamma da anni dovranno guardarsi le spalle da un nuovo, temibile, concorrente. È Realme, azienda giovane che orbita nel gruppo Oppo e che in pochi anni di presenza sul mercato ha macinato numeri da record, grazie a prodotti dal rapporto qualità prezzo invidiabile.

Il primo top di gamma della giovane storia Realme sarà GT 2 Pro, un prodotto da tempo al centro delle cronache tecnologiche e che promette davvero molto bene sotto parecchi aspetti. Anche quello della sostenibilità ambientale, un tema più che centrale in un mondo alle prese con il cambiamento climatico: Realme GT 2 Pro – lo ha anticipato ufficialmente l’azienda – avrà una superficie posteriore realizzata con un polimero di derivazione biologico, in modo da ricorrere meno possibile a materie prime di origine fossile, e una confezione di vendita che utilizzerà appena lo 0,3% di plastica, quando sul predecessore ce n’era il 21,7%.

Realme GT 2 Pro, come sarà

Come detto, Realme GT 2 Pro sarà un top di gamma davvero premium. Ad esempio è già ufficiale che si affiderà al potentissimo chip Snapdragon 8 Gen 1, presentato da Qualcomm a inizio mese. Per il resto le indiscrezioni hanno messo in preventivo la presenza di uno schermo OLED da ben 6,8 pollici con risoluzione WQHD+ (ossia superiore al Full HD+) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, dunque perfetto per navigare nella maniera più fluida possibile o per giocare ai titoli più avanzati del momento.

In termini di memorie non ci sarà di cosa lamentarsi: previsti fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione, anche se Realme potrebbe sorprendere tutti offrendo anche una variante con 512 GB. Le fotocamere sul retro, sempre secondo le indiscrezioni, saranno tre: due, la principale e la ultra grandangolare da 150 gradi di campo visivo (è record), da 50 megapixel, mentre la terza sarà un obiettivo per gli zoom ottici (il valore dell’ingrandimento non è ancora noto) da 8 megapixel. Sulla superficie frontale ci sarà una fotocamera da 32 MP per i selfie.

E se sulla capacità della batteria non ci sono ancora informazioni, è incredibile la potenza con cui sarà capace di ricaricarsi secondo i rumor: si parla di 125 watt, per ricariche fulminee. L’interfaccia utente sarà la Realme UI basata su Android 12, l’ultima versione disponibile del robottino verde.

Realme GT 2 Pro, uscita e prezzo

Realme ha comunicato quando presenterà GT 2 Pro, e avverrà presto: l’evento si terrà in Cina il 4 gennaio 2022, e con ogni probabilità Realme GT 2 Pro sarà il terzo smartphone Android ad arrivare con lo Snapdragon 8 Gen 1. Il prezzo sarà certamente oltre la media dei prodotti Realme, ma è comprensibile dal momento che l’azienda non ha mai avuto a listino un top di gamma e Realme GT 2 Pro sarà un “top" davvero premium.

Le indiscrezioni hanno suggerito un prezzo di partenza di 799 dollari, quindi oltre 700 euro. Lo smartphone arriverà quasi certamente in Europa dopo qualche settimana dal lancio ma dovrebbe farlo a costi superiori rispetto a quello dei mercati internazionali a causa dei costi di logistica e della maggiore tassazione.