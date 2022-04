Realme GT 2, il vero best buy della stagione

Oggi vi parliamo di quello che probabilmente è il vero “Best Buy" della stagione, ovvero il miglior acquisto che si possa in questo momento fare nel segmento degli smartphone. Parliamo di realme GT2, Il modello meno ambizioso della famiglia GT2 presentata a fine febbraio 2022: non ve lo diciamo a scopo promozionale, non è quello il nostro ruolo, ma ci siamo convinti della bontà della proposta dopo aver provato tutti i migliori smarpthone lanciati nel corso del primo trimestre 2022.

realme è il nuovo astro nascente del mondo tech

Facciamo un passo indietro: per chi non conoscesse ancora il marchio realme, possiamo dire che questo brand è uno di quelli che stanno crescendo più velocemente nel mercato degli smartphone e sta registrando un record di vendita dopo l’altro su scala globale. Realme nasce come marchio low cost di OPPO, ha un grande successo in India, si sta velocemente imponendo anche da noi, soprattutto tra i più giovani.

La forza di questa azienda è stata soprattutto quella di creare modelli con costi molto competitivi, in cui è sempre stata inserita una specifica di alto livello che ha sempre funzionato come “specchietto per le allodole". Il modello realme GT, per fare un esempio, avevo il processore più potente del mercato ad un prezzo dimezzato rispetto alla concorrenza. Le altre caratteristiche erano in realtà da dispositivo di fascia media, ma il forte richiamo del processore ha funzionato e ha fatto di questo smartphone un successo globale.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

realme GT 2, la sorpresa che non ti aspetti

Ho iniziato a provare questo smartphone con un po’ di superficialità, quasi sufficienza, ma mi sono dovuto ricredere perché considero che realme GT 2 sia davvero uno dei prodotti migliori che si possono acquistare in questo preciso momento, per molteplici ragioni, a partire dal suo prezzo.

Il modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna si acquista infatti a circa 450 €. Per l’esperienza d’uso fatta in questi giorni il rapporto qualità prezzo è davvero eccellente: realme GT 2 è estremamente veloce, pur non avendo il processore più recente disponibile, ha una batteria con una resistenza davvero notevole, peccato solo che non ci sia la ricarica wireless.

C’è un display molto grande, da 6.62", con un picco di luminosità tra i più alti oggi reperibili sul mercato, se dovessimo stordirvi con le informazioni tecniche vi diremmo che parliamo di schermo AMOLED, HDR10+ con refresh rate a 120 hz.

Materiali innovativi, con un occhio all’ambiente

Non ci piace particolarmente il linguaggio dei numeri e dei freddi componenti elettronici: preferiamo semplicemente dirvi che questo smartphone offre un’ottima esperienza d’uso: oltre a funzionare bene, può vantare alcuni dettagli curiosi. Ad esempio, è realizzato con dei biopolimeri molto resistenti, ricavati anche dai rifiuti: tra i loro pregi c’è quello di non raccogliere le ditate. Non solo, realme GT 2 durante la prova per la recensione è caduto un paio di volte ed è uscito indenne anche da un impatto sull’asfalto.

In tutta onestà mi è piaciuta molto anche la fotocamera, che mostra qualche limite solo quando ci si trova in condizioni complicate con poca luce. Negli scatti notturni riesce a gestire la scarsa luminosità, quando invece si combinano poca luce e forti contrasti il risultato è un po’ meno esaltante.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

realme GT 2 è un buon telefono?

Questa è la risposta che ogni recensione dovrebbe aiutarvi a trovare, andando oltre la semplice scheda tecnica, perché altrimenti basterebbe leggere la lista di specifiche di un prodotto per poterne valutare il funzionamento. realme GT2 offre sicuramente una dotazione tecnologica molto interessante, ma quello che ci ha colpito è il suo equilibro complessivo.

Questo smartphone è veloce, ha una batteria molto capiente con una lunga durata, si può ricaricare molto velocemente in circa mezz’ora, ha una fotocamera da 50 megapixel che cattura immagini e video di buona qualità. Il processore, Qualcomm Snapdragon 888, pur essendo un po’ datato, offre comunque prestazioni di ottimo livello. Al prezzo attuale di circa 450 € realme GT2 è un acquisto super azzeccato!

Una nota per i lettori: realme si scrive tutto minuscolo.