Recensione video OPPO Find X5, miglior equilibrio prezzo prestazioni

Vi presentiamo oggi la nostra recensione video di OPPO Find X5, la seconda delle tre proposte incluse nella famiglia di cellulari lanciati dal marchio cinese OPPO per aggredire la fascia alta del mercato.

Molti utenti ancora non conoscono OPPO, realtà cinese che in realtà rappresenta uno dei principali produttori di smartphone su scala globale, che nella propria terra di origine compete per le primissime posizioni del mercato. Estrema qualità e prezzi importanti sono i due elementi distintivi: la leggenda popolare narra che il nome OPPO derivi dal modo in cui i cinesi pronunciano il nome di Apple.

Parliamo di prezzi impegnativi, perché il modello di punta, OPPO Find X5 Pro, che vi abbiamo presentato qualche settimana fa è stato lanciato a 1.299 euro, in diretta competizione con iPhone 13 Pro Max e Samsung Galaxy S22 Ultra, scelta che ha lascato perplessi molti osservatori e analisti.

Anche per questo motivo, abbiamo subito guardato con interesse OPPO Find X5, lo smartphone di mezzo, che oggi si acquista ad una cifra che oscilla intorno ai 900 €: stiamo parlando di un posizionamento importante, con un costo sicuramente impegnativo, che rappresenta però un migliore equilibrio rispetto al modello principale.

Cosa cambia tra OPPO Find X5 e Find X5 Pro

La differenza più evidente tra i due cellulari balza subito all’occhio ed è quella dei materiali con cui sono realizzati, perché il modello Pro offre una finitura posteriore in ceramica, per la cui realizzazione sono necessarie addirittura 168 ore di lavorazione, che ingloba il blocco delle fotocamere senza soluzione di continuità. OPPO Find X5, invece, ha una soluzione più tradizionale, ma non per questo meno accattivante, perché il tipo di lavorazione non cattura le ditate.

Altro particolare che cambia è quello del display, perché vengono utilizzate due diverse tecnologie per la loro realizzazione, ma anche perché cambia leggermente la dimensione, più compatta quella di OPPO Find X5, un AMOLED da 6.55", con una risoluzione inferiore e con un picco di luminosità più basso.

In realtà, la vera differenza tra i due modelli è data dal processore che viene utilizzato per alimentarli. OPPO Find X5 sfrutta un processore di Qualcomm, Snapdragon 888, che risale allo scorso anno, mentre la versione Pro è costruito intorno al nuovo Snapdragon 8 Gen 1. Quando ci si affida alla sola scheda tecnica, si rischia di essere tratti in inganno, perché nonostante il modello di cui parliamo oggi adotti un chip con più di un anno di età, esperienza d’uso è sempre molto gradevole, con un telefono rapido e reattivo.

Le fotocamere sono invece quasi identiche: in realtà, guardando da vicino il sensore principale cambiano l’apertura e la focale, così come diverso è il motore della stabilizzazione ottica, ma nel complesso il risultato degli scatti risulta molto simile, anche e soprattutto per il fatto che entrambi gli smartphone sono dotati di un processore dedicato all’elaborazione delle immagini chiamato Marisilicon.

Il risultato di questa scelta è l’ottima qualità delle foto e dei video di OPPO Find X5, che probabilmente non è il migliore smartphone del mercato, ma non tradisce assolutamente mai, anche quando c’è poca luce.

Infine, bisogna sottolineare una leggera differenza nella dimensione delle batterie, ma entrambi gli smartphone conservano la carica superveloce da 80 W, che ricarica completamente il cellulare in poco più di 25 minuti. Cambia invece leggermente la potenza della ricarica wireless, superiore nel modello Pro.

OPPO Find X5 è una scelta molto smart

Per chi vuole scegliere uno smartphone di alto livello, con prezzo e prestazioni “premium", OPPO Find X5 è una soluzione molto smart: non possiamo parlare di convenienza, perché con un prezzo quasi dimezzato oggi si compra realme GT 2, che però non ha il processore dedicato per le immagini e non è dotato di ricarica wireless. Bisogna anche considerare che ad un prezzo inferiore si può comprare Xiaomi 12, la cui dotazione tecnica è di gran lunga superiore.

Per chi però è attratto dal marchio OPPO, per il design, la qualità e anche per la nuova soluzione del processore speciale per le immagini, Find X5 rappresenta la proposta più equilibrata della famiglia.