Realme GT arriverà in Europa ad un prezzo shock

Arriverà certamente in Europa, Italia compresa, e avrà un prezzo davvero molto piccolo: stiamo parlando di Realme GT, lo smartphone che, dopo essere stato intercettato tra le certificazioni per l’UE, ora è stato confermato dalla casa produttrice. E la presentazione ufficiale per l’Ue potrebbe arrivare già oggi con un evento online.

È in programma proprio per oggi 3 giugno "Making 5G global", l’evento online organizzato da Realme nel quale è possibile che vengano svelati i dettagli sul lancio europeo del nuovo telefonino, già annunciato per una data entro giugno, successivamente alla conferma al sito web XDA Developers del device senza però alcun riferimento a un’eventuale data per l’immissione sul mercato. Intanto, in rete continuano a circolare i leak – ultimo in ordine di tempo quello comprensivo delle presunte immagini dedicate alla versione europea (che potrebbe differire in parte da quella cinese) – in attesa di informazioni certe che, a quanto pare, potrebbero fare capolino già nelle prossime ore.

Realme GT, cosa mostrano le immagini?

Stando alle foto, dapprima pubblicate da un tipster che ha poi rimosso il tweet, Realme GT sarà caratterizzato dal codice prodotto la sigla RMX2202, come è possibile apprendere dalla schermata relativa alle caratteristiche tecniche del dispositivo. Sul retro del telefonino, invece, è facile individuare il testo e le indicazioni relative alla normativa della Comunità Europea.

Tornando alla sezione Info, vengono confermate le specifiche già viste nella variante attualmente in commercio, tra cui il processore Qualcomm Snapdragon 888. Nessuna novità, certo, eccetto il prezzo di listino che per questo flagship sarà verosimilmente davvero contenuto, nonostante la dotazione di alto livello

Realme GT, quanto costerà?

Secondo il tipster, il prezzo Eu di Realme GT dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 euro per il modello base, ovvero con una combinazione di RAM da 8GB e 128GB di memoria interna, salendo poi a 450 euro per quella più performante da 12GB/256GB.

Dalle anticipazioni, però, si apprende che potrebbe variare di circa 20 euro, in più o in meno, rispetto a quanto dichiarato, cifra che non contribuirebbe comunque a far cambiare opinione sul costo dello smartphone: prezzi del genere, infatti, si vedono sempre in Cina e mai in Europa.

Realme GT, sarà tutto vero?

Di certo, il fatto che il tweet sia stato cancellato ha lasciato alcuni dubbi tra gli appassionati e gli esperti che, almeno in prima battuta, hanno immediatamente immaginato a qualche probabile errore sostanziale tanto evidente da non volerne lasciare traccia. Per le conferme o le smentite, sarà dunque necessario attendere maggiori informazioni da Realme che, in ogni caso, potrebbero giungere già tra pochissimo.