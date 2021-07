Realme GT Master Edition ufficiali: sono 2

Dopo aver lanciato Realme GT in Cina a fine febbraio, per poi portarlo anche in Europa al prezzo di 450 euro, ora la casa cinese presenta Realme GT Master Edition e Realme GT Master Explorer Edition. Si tratta di due nuovi telefoni che Realme ha intenzione di portare a breve anche sul mercato internazionale.

Due device apparentemente simili, ma che differiscono (tra loro e dal Realme GT originale) per alcune caratteristiche tecniche importanti, come il processore e il comparto fotografico. Realme GT resta comunque il modello più potente, il top di gamma basato su Qualcomm Snapdragon 888, mentre i due Master Edition si collocano un gradino più in basso per prestazioni e dotazione tecnica. Il prezzo dei due dispositivi, tuttavia, è quasi identico e quindi verrebbe da chiedersi come mai Realme abbia realizzato una gamma GT da tre prodotti e non da due (se non addirittura uno: il solo GT “liscio“). La risposta è da cercare assai probabilmente nella crisi dei chip ancora in corso: non ci sono stock di componenti a sufficienza, bisogna creare più modelli con quello che si ha a disposizione.

Realme GT Master Edition: caratteristiche e prezzo

Realme GT Master Edition è costruito intorno al SoC Qualcomm Snapdragon 778G, ha un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full-HD, refresh di 120 Hz con luminosità massima di 1.000 nit. Ha 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Le fotocamere posteriori sono tre: primaria da 64 MP, ultragrandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. La frontale, invece, è da 32 MP. La batteria ha una capacità di 4.300 mAh, con ricarica a 65 Watt. Sarà in vendita in Cina a partire dal 30 luglio ad un prezzo di partenza (al cambio attuale) di 320 euro.

Realme GT Master Explorer Edition: caratteristiche e prezzo

Realme GT Master Explorer Edition ha un chip diverso: il Qualcomm Snapdragon 870. Anche il display è diverso, ma solo per dimensioni: 6,55 pollici.

Le tre fotocamere posteriori sono una principale da 50 MP, una ultragrandangolare da 16 MP e una macro da 2 MP. La RAM è invece da 12 GB, mentre l’unico taglio di memoria interna disponibile è quello da 256 GB. La batteria è da 4.500 mAh, sempre con ricarica a 65 Watt.

Realme GT Master Explorer Edition sarà in vendita da fine luglio al prezzo di partenza (al cambio attuale) di 370 euro.