Realme GT Master Edition, occhio al prezzo Amazon: è crollato

A dimostrazione del fatto che è possibile produrre ottimi telefoni di fascia media che non costano al cliente una cifra da capogiro, Realme lo scorso anno ha portato sul mercato globale lo smartphone Realme GT Master Edition , con una scheda tecnica che è ancora oggi ottima e con un prezzo molto concorrenziale. Il Realme GT Master Edition è stato un successo, meritato, ed è ancora tra i telefoni Realme più venduti. Anche perché ogni tanto va in offerta su Amazon, come in questi giorni.

Realme GT Master Edition – Qualcomm Snapdragon 778 – Versione 6/128 GB

Realme GT Master: caratteristiche tecniche

Il processore del Realme GT Master Edition è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 778 5G, SoC di fascia media 2021 con prestazioni particolarmente interessanti in rapporto ai consumi. Nel caso di questa offerta è affianccato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo Super AMOLED e misura 6,4 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 1.000 nit di luminosità di picco, un valore molto alto che garantisce che lo schermo sia ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. Sotto il pannello è stato posto il sensore per le impronte digitali.

Sul retro del telefono sono stati collocati i tre sensori fotografici, che includono una fotocamera principale grandangolare da 64 MP, una fotocamera da 8 MP ultra grandangolare e una macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è da 32 MP.

La batteria ha una capacità di 4.300 mAh e ha la ricarica SuperDart da 65W, che porta la batteria da 0% a 100% in 33 minuti, secondo le specifiche del produttore.

Oltre al 5G, Realme GT Master Edition è dotato delle connessioni Bluetooth 5.3 e NFC e c’è anche l’ingresso per il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate.

Realme GT Master Edition: l’offerta Amazon

Realme GT Master Edition è arrivato sul mercato italiano un anno fa ad un prezzo di listino di 349 euro. Prezzo assolutamente competitivo, ma che grazie all’offerta in corso su Amazon è reso ancora più allettante: 320,52 euro (-8%, -28,48 euro).

