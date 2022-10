Realme GT 2 Pro: il top 2022 è crollato di prezzo

Moltissimi smartphone top di gamma 2022 hanno prezzi notevolmente alti, giustificati da schede tecniche particolarmente spinte. Non fa eccezione il Realme GT 2 Pro, ottimo smartphone di fascia alta che se la può giocare con i vari Xiaomi 12 Pro, Motorola Edge 30 Pro, o anche OnePlus 10 Pro.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, questo recentissimo top di gamma viene scontato notevolmente fino a toccare il prezzo di un dispositivo di fascia media. Se cercate un top di gamma 2022 ma non avete il budget per comprarlo, allora avete trovato l’offerta che fa per voi.

Realme GT 2 Pro -Processore Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Realme GT 2 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Realme GT 2 Pro è lo Snapdragon 8 Gen 1 con configurazione di memoria, per l’offerta in corso su Amazon, di 12/256 GB.

Il display è un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K, supporta l’HDR10+, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 1.400 nit di picco di luminosità (ben visibile sotto la luce diretta del sole), 1.000 Hz di frequenza di campionamento del tocco e riconoscimento dell’impronta digitale integrato.

Le fotocamere posteriori sono tre: il sensore principale, il Sony IMX 766 grandangolare da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), il secondo sensore è un ultra-grandangolare sempre da 50 MP e il terzo è un sensore da 3 MP zoom/microscopio da 40X. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

L’audio è stereo ma non c’è il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate. La scocca del Realme GT 2 Pro ha un design impreziosito dalla texture che ricorda un foglio di carta e che viene appunto definita White Paper, foglio bianco, particolarmente raffinata. Il peso del telefono è di 199 grammi per uno spessore di 8,2 millimetri.

La connettività include ovviamente 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6 e c’è l’NFC per i pagamenti contactless. Realme ha esteso la superficie dei sensori per l’NFC del 500% e il loro raggio del 20%, per rendere ancora più veloci le operazioni di pagamento.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, non scontata su questa fascia di telefoni top di gamma, con una ricarica da 65W che secondo il produttore porta la carica da 0 al 100% in soli 33 minuti.

Realme GT 2 Pro: l’offerta Amazon

Uno smartphone come Realme GT 2 Pro non è economico e non può nemmeno esserlo: è un top di gamma 2022 con una scheda tecnica di ultimissima generazione. Il prezzo di listino, infatti è di 849,99 euro ma grazie all’offerta in corso su Amazon diventano 646,50 euro (-24%-203,49 euro), praticamente il prezzo di un buon telefono di gamma media.

