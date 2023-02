Realme GT3 sta arrivando: dubbi sulla scheda tecnica

Il nuovo telefono top di gamma Realme GT3 è pronto al debutto il 28 febbraio dal palcoscenico del World Mobile Congress di Barcellona. Secondo le indiscrezioni trapelate sul social cinese Weibo il Realme GT3 altro non sarebbe che la versione globale del Realme GT Neo 5 (in foto) presentato in Cina pochi giorni fa nella doppia versione con ricarica da 240W e da 150W.

A vedere la luce sul mercato globale con il nome di GT3, però, dovrebbe essere solo la versione con ricarica più potente, da 240W, la prima al mondo a raggiungere una tale potenza con tanto di certificazione dall’ente indipendente TUV Rheinland. La scheda tecnica del Realme GT3 che circola in queste ore, sebbene non confermata ufficialmente dalla casa madre cinese, in effetti, corrisponde alle specifiche del Realme GT Neo 5. Ma sarà realmente così?

Realme GT3: come sarebbe

Il SoC scelto per il Realme GT3 sarebbe il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che d’altronde è il chip a bordo del realme GT Neo 5. Ma secondo alcuni leaker cinesi, la versione globale avrà a bordo il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Non sarebbe una ipotesi campata in aria, visto che storicamente la serie Realme GT è superiore alla GT Neo.

I tagli di memoria disponibili, in ogni caso, sarebbero due: 16 GB di RAM e 256 GB di storage o 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione. Anche in questo caso ci sarebbe una differenza rispetto al GT Neo5, che ha la versione 16/256 come migliore opzione possibile ma non ha quella 16 GB/1 TB.

Il display, secondo le indiscrezioni, sarebbe di tipo AMOLED con HDR10+, picco di luminosità di 1.400 nit e misurerebbe 6,74 pollici, la frequenza di aggiornamento sarebbe di 144 Hz. Il lettore per le impronte digitali sarebbe posto sotto il pannello. In pratica si tratta dello stesso display di GT Neo5.

Sul retro sarebbero state collocate tre fotocamere, un sensore principale IMX890 da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore sarebbe da 16 MP. Anche in questo caso si tratta degli stessi sensori di GT Neo5, ma qui il discorso da fare è l’opposto: questa configurazione fotografica non è certamente da top di gamma.

Le connessioni, oltre al 5G, includeranno certamente il recentissimo Bluetooth 5.3, il WiFi6 e l’NFC per i pagamenti contactless.

La batteria avrebbe una capacità di 4.600 mAh e la ricarica super rapida da 240W che secondo le specifiche tecniche del produttore passa da 0% a 100% in 10 minuti. Si tratta degli stessi dati del Realme GT Neo5 con potenza più alta che, come detto, non solo sono da top di gamma ma, addirittura, da record.

Realme GT3: quanto costerebbe

Riguardo la disponibilità del Realme GT3 sappiamo che sarà in vendita dai primi di marzo, poco dopo la presentazione, almeno in Cina. Ma a quale prezzo è difficile da dire poiché la scheda tecnica resta in dubbio e non è ancora ben chiaro se il nuovo smartphone Realme GT3 sarà di fatto la versione globale del Realme GT Neo5.

In Cina quest’ultimo ha un prezzo di listino molto aggressivo che, comunque vada, non corrisponderà ai prezzi italiani a causa dei costi di logistica e della tassazione ben superiore: