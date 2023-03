Realme GT3 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Il tanto atteso Realme GT3 è stato ufficializzato al Mobile World Congress di Barcellona e, come ampiamente previsto, non è altro che la versione global del Realme GT Neo 5 già lanciato in Cina, nella sua versione con ricarica rapida record da 240W che consente di avere il 100% di batteria partendo dallo 0% in meno di 10 minuti.

Ora il produttore si appresta a lanciare questo smartphone a livello globale, con un nome da cui sparisce la parola "Neo" che normalmente caratterizza la fascia media di Realme. Il GT Neo3, infatti, mira a competere nella nella fascia alta del mercato, dove si scontrano i sempre più numerosi smartphone "quasi top". Il tutto, però, ad un prezzo che guarda più verso il basso del mercato che verso l’alto.

Realme GT3, caratteristiche tecniche

Il Realme GT3 ricalca in tutto e per tutto le specifiche già note del Realme GT Neo 5 lanciato in Cina. Quindi troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il secondo per potenza nella proposta del produttore americano di chip dopo il più recente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che si trova sui principali smartphone di fascia premium recentemente annunciati.

A questo SoC Realme abbina diverse configurazioni di memoria e spazio di archiviazione. Infatti il nuovo smartphone sarà proposto nelle combinazioni 8/128 GB, 12/256 GB, 16/256 GB e 16/512 GB e anche in una "special edition" con 16 GB di memoria RAM e ben 1 TB di spazio di archiviazione.

Il display AMOLED da 10 bit ha una diagonale da 6,74 pollici ed offre una risoluzione pari a 1.240×2.772 pixel con rapporto di forma di 20:9. Questo display ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 1.500 Hz. Dichiarata una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 100%.

Il comparto fotografico si basa su 3 sensori posteriori: il principale è Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e apertura f/1.9, un ultra grandangolare da 8 MP d a 112° e un terzo per foto macro da 2 MP. Nella parte anteriore, proprio nel centro del display, non manca il sensore dedicato a selfie e videochiamate da 16 MP, per la precisione un Samsung 5KP9.

Particolarità di questo modello è il "Pulse Interface System", ovvero un LED RGB posizionato al fianco dell’isola dove sono inseriti i sensori, che cambia colore a seconda della funzione che in quel momento si sta utilizzando con lo smartphone. Ad esempio, durante la ricarica il LED si colora prima di rossa (per i primi 80 secondi) e poi di viola e lampeggia fino a quando la ricarica non è completata.

Il LED si colora anche quando si ricevono notifiche o c’è una chiamata in arrivo. Si possono anche personalizzare i vari colori scegliendo tra 25 di questi, ma anche la velocità di lampeggio e il ritmo di quest’ultima.

Ma sicuramente il pezzo pregiato di questo smartphone è la funzione di ricarica rapida da ben 240W che permette di avere il 100% della batteria in soli 9 minuti e 30 secondi, ma la cosa migliore è che il 20% si raggiunge in soli 80 secondi. Il tutto in estrema sicurezza. Realme, visto che ovviamente quando si carica una batteria a questa potenza questa tende a surriscaldarsi velocemente, ha inserito sotto la scocca una camera di vapore da 6.580 mm2, che oltre alla batteria mantiene la fresco anche il SoC. Questo sistema di raffreddamento è anche testato e certificato dal TÜV Rheinland.

Realme GT3, disponibilità e prezzo

Realme ha svelato solo il prezzo in dollari del suo Realme GT3 con ricarica veloce, che parte da 650 dollari (circa 610 euro) per la versione 8/128 GB. Lo smartphone sarà lanciato a livello globale in due colorazioni, Booster Black e Pulse White, e la reale disponibilità varierà da nazione a nazione, ma comunque non si andrà oltre giugno.