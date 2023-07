Realme GT5 è in arrivo e sappiamo già come sarà

Fonte foto: Realme

Il nuovo Realme GT5 sta arrivando e sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio di primo piano nel mercato smartphone. A confermare il debutto del nuovo modello è stata direttamente Realme che, in occasione della fiera China Joy 2023, in corso di svolgimento a Shanghai, ha allestito uno standard dedicato al nuovo Realme GT5.

Lo smartphone dovrebbe arrivare anche in Europa, dove però non è ancora arrivato il Realme GT3 già presentato in Cina a fine febbraio. Non arriverà mai, perché è stato saltato per scaramanzia, il Realme GT4: in Cina, infatti, il numero 4 porta sfortuna un po’ come il 17 in Europa e il 13 in USA. Nel frattempo, in ogni caso, in Italia siamo fermi al Realme GT2 Pro (in foto) e non è da escludere che il Realme GT3 venga del tutto saltato.

Realme GT5: caratteristiche tecniche

Realme GT5 diventerà, una volta ufficializzato, il nuovo smartphone top di gamma di casa Realme. Ad anticipare le caratteristiche tecniche del progetto ci sono diverse indiscrezioni con l’ultimo leak che porta la firma dell’insider cinese Digital Chat Station, sempre molto ben informato in merito alle novità in arrivo per il settore smartphone.

Realme GT5 avrà un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, vero e proprio punto di riferimento per la fascia alta del mercato Android per il 2023. Lo smartphone avrà 12-16 GB di memoria RAM (che arriverà a 24 GB con la RAM virtuale) e fino a 1 TB di storage.

Il display di Realme GT5 sarà un OLED da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione di 1.5K e refresh rate massimo di 144 Hz. Per il comparto fotografico ci sarà il sensore principale Sony IMX890 da 50 Megapixel, con stabilizzazione ottica, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un terzo sensore da 2 Megapixel, quasi certamente per calcolare la profondità. La fotocamera anteriore, invece, avrà un sensore da 16 Megapixel.

Lo smartphone di Realme dovrebbe arrivare sul mercato in due versioni, una con batteria da 5.000 mAh e potenza di ricarica di 150W e una con batteria da 4.600 mAh e potenza di ricarica di 240W. Questa seconda versione sarà in grado di caricare completamente la batteria, partendo dallo 0%, in appena 15 minuti.

Realme, quindi, dovrebbe confermare la strategia, già adottata lo scorso anno, dei due top di gamma differenti per batteria: uno con più capacità, ma meno potenza di ricarica, e l’altro con meno capacità, ma con ricarica alla massima potenza.

Realme GT5: prezzo e disponibilità in Italia

Realme presenterà il suo nuovo smartphone in Cina a breve, con le vendite che potrebbero partire già nel corso del mese di agosto. In Europa, il Realme GT5 dovrebbe arrivare con varie combinazioni di RAM e storage, a partire da 8/128 GB, ma sui tempi di commercializzazione ci sono più ombre che luci, al momento, vista anche che il Realme GT3 ancora deve arrivare.

Sul prezzo, di conseguenza, ci sono ancor più dubbi. Il GT2 Pro dello scorso anno partiva da 749 euro, un prezzo che difficilmente potrà essere mantenuto a causa del chip Snapdragon 8 Gen 2.