Realme punta ancora sui tablet: in arrivo Realme Pad Mini

Il primo tablet di Realme è stato lanciato lo scorso anno con il nome di Realme Pad. Era un dispositivo elegante e sottile ad un prezzo accessibile. E ora l’azienda sta lavorando a un secondo tablet, il Realme Pad Mini le cui prime indiscrezioni sono state condivise online in queste ore dal leaker @OnLeaks.

Il fatto che il Realme Pad Mini sia stato intercettato anche sul sito di certificazione NBTC in Thailandia, ci dice che il progetto sta prendendo forma. Infatti, Madhav Seth, vicepresidente dell’azienda aveva affermato l’intenzione di Realme di espandersi ulteriormente nel 2022 abbracciando la categoria tablet. In base alle prime indiscrezioni filtrate, lo immaginiamo progettato per un uso quotidiano. Il nuovo tablet di Realme si colloca nella fascia media ma con un prezzo probabilmente molto conveniente e pensato per un uso da divano, quindi ottimo per lo streaming e per chi ama seguire le serie Tv preferite.

Realme Pad Mini: come sarà fatto

Il Realme pad Mini potrebbe essere alimentato dal processore Unisoc T616 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Si tratta di un chip economico, per prodotti entry-level. Potrebbe essere dotato di un display da 8,7 pollici e dovrebbe avere una fotocamera posteriore singola da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. Utili per girare video o scattare foto discrete, ma chiaramente nulla di sensazionale.

La batteria potrebbe essere da 6.400 mAh, con ricarica a 18 W, quindi un po’ più piccola rispetto a quella del Realme Pad ed è normale che sia così, viste le dimensioni inferiori. Il design, infatti, si presenta sottile come il Realme Pad: 7,6 mm. Di lato dovrebbero esserci sia il pulsante di accensione sia il tasto per il controllo del volume.

Realme Pad Mini: disponibilità e prezzo

Se prendiamo come termine di paragone il tablet Realme Pad arrivato in Italia lo scorso dicembre potremmo azzardare una stima di prezzo che lo collocherebbe entro i 200 euro, visto che il fratello maggiore parte da 239 euro.